Sköt in smällare i klubblokal

Bara En smällare har orsakat skador i Bara GIF:S klubblokal. En gipsvägg har spruckit och troligen har även samma personer som sköt in smällaren ryckt av ett element från väggen.

Skadegörelsen upptäcktes i söndags men kan ha ägt rum tidigare eftersom lokalen stått tom i flera dagar. Klubblokalen ligger vid idrottsplatsen i Bara.

En smällare har satts in i luftintaget under köksfönstret. När den smällde av förstörde den en gipsvägg. Delar av väggen sprack.

Dessutom har ett element ryckts loss från en vägg. En askkopp har också lossats från sitt fäste.

Flera incidenter med smällare som orsakat skadgörelse har inträffat i Bara under jul- och nyårshelgen.

Tidigare har bland annat flera fönsterrutor krossats på Spångholmsskolan som en följd av att smällare skjutits in i lokalerna.