Prespa börjar mot Lunds BK

FOTBOLL

Från ettan degraderade Prespa Birlik inleder årets division 2-seriespel på bortaplan mot Lunds BK. I premiäromgången blir det även helskånskt mellan IFK Malmö och Torns IF. Kvarnby IK börjar med hemmamatch mot Räppe Goif medan från division 3 uppflyttade Österlen FF börjar borta mot IFK Berga. Division 2-premiäromgången är satt till helgen den 8-9 april.

Övriga matcher är Vimmerby IF-Lindsdals IF, Nybro IF-Hässleholms IF och IFK Hässleholm-Asarum.

I den andra omgången tar Österlen FF emot Vimmerby IF.

Prespa Birliks hemmapremiär går mot IFK Hässleholm. Kommunderbyt mellan Torns IF-Lunds BK står också på andra omgångens schema.