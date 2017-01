Ny våg av bilinbrott

Lund 2015 gjorde radiosändare entré som ett hjälpmedel för tjuvar att göra bilinbrott. Efter en lugn julhandel så har brotten nu ökat så pass att polisen går ut och varnar bilägarna.

Det första bilinbrottet inträffade vid Mårtenstorget någon gång mellan klockan 16-20 i fredags. Vid tillfället ska tjuvarna ha stulit en gps. Vid samma tidsintervall ska även ett inbrott i en av bilarna som varit parkerad vid Gerdahallen haft påhälsning. Vid tillfället är det dock högst oklart vad som stals, men tjuvar har tydligt rotat runt i bilen efter något att stjäla. Den tredje händelsen inträffade på på Lidls parkering vid Magistratsvägen klockan 18.30. Vid detta tillfället stals en mobiltelefon.

I polisens ögon tycks det konstigt att tre personer under samma tidsintervall skulle glömma bort att låsa sin bil. Samtliga ägare är också fullständigt övertygade om att de faktiskt har låst sin bil. Bilinbrotten har heller inte föranletts av varken krossad ruta eller uppbruten dörr, utan tjuvarna tycks bara kunna ha öppnat dörren och kunnat gå in i bilen,

– Det är väldigt sällan som vi får in anmälningar om att någon har glömt att låsa sin bil. Det är mycket vanligare att vi får in andra typer av bilinbrott, säger Joakim Nygren kommunpolis.

Skånskan skrev för första gången om radiosändarna som fenomen i somras. Detta efter att flera larm hade rapporterats gällande Volvobilar, men det senaste halvåret har flera bilmärken drabbats och en brottstrend är nu ett faktum. Tjuvarna ställer in sina radiosändare som har en räckvidd på cirka 70 meter. Radiosignalerna slår därefter ut bilnycklarnas funktion i några minuter. Tid som räcker till för att tjuvarna ska kunna göra ett inbrott i bilen och tömma den på värdesaker.

Den 19 december var polisen på plats vid Nova Lund tillsammans med volontärer för att minska radiosändarbrotten under julhandeln. Insatsen gjorde att inga liknande brott rapporterades under julhandeln, men nu har alltså inbrottsvågen dragit igång igen.

– I lördags hade vi indikationer på att flera kunder inte kunde låsa sina bilar på Nova Lunds parkering.Vi tror att platsen var strategiskt utvald och hänger ihop med mellandagsrea, säger Joakim Nygren. Han är märkbart oroad över att att det är lättare att komma över en radiosändare i dag.

– Vi ber allmänheten att låsa sina bilar och kontrollera att de är låsta innan de lämnar bilen, säger Joakim Nygren.