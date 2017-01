Historiskt rekord för Öresundsbron

skåne Biltrafiken över Öresundsbron slår nya rekord. 7 424 000 motorfordon passerade under 2016.

Förra rekordet var 2009 med 7 104 000 fordon en ökning med över 3 000.

Øresundsbro Konsortiet första prognos för 2016 visar på att ett nytt rekord har slagits. 7 424 000 motorfordon passerade Bron under året. Det är det högsta antalet någonsin – förra rekoret var från 2009 med 7 104 000 motorfordon.

Under julhelgen passerade närmare 50 000 privatbilister Bron – en ökning från 2015 med nästan 3 000 under samma period.

En bidragande orsak till den kraftiga ökningen är den försvagade svenska kronan som gjort Sverige billigare för danskarna.

– Både svenskar och danskar åker alltmer över Bron på sin fritid. Många danskar valde att göra sin julshopping i Sverige, säger Fredrik Jenfjord, chef Försäljning & Marknad vid Øresundsbro Konsortiet.

Gränskontrollerna, som gjort det besvärligare för tågresenärerna, spelar också in.

Även om Konsortiet sett en stark ökning av fritidstrafiken under flera år, även före kontrollerna, så kan det inte uteslutas att fritidsresenärer under 2016 valt bil framför tåg av det skälet, menar Fredrik Jenfjord.

Under juli månad i fjor slog brotrafiken också rekord med 834 534 fordon. Och även när det gäller antal fordon under ett dygn (30 juli) passerade 31 483 fordon Bron.