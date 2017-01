Bröder överklagar sina fängelsedomar

Det var den 15 augusti som en man rusade in i guldbutiken i centrala Sjöbo. Ansiktet var dolt av en motorcykelhjälm med huva under. Rånaren hotade butiksinnehavaren med en pistol, försökte stjäla en kontantkassa och slog sedan sönder en monter och stal ett 60-tal ringar till ett uppskattat värde av minst 6 000 kronor. FOTO: OSSIAN SANDIN/ARKIV

SJÖBO

Strax före jul dömdes två bröder, 22 och 20 år gamla, till fängelse för rånet mot Sjöbo guld och ur.

Nu överklagar de sina domar till Hovrätten som de vill ska fria dem helt för det grova rånet.

I måndags, sista dagen för att lämna in en begäran om att hovrätten ska ta upp överklagan av tingsrättens dom, lämnade de båda råndömda bröderna in sina överklaganden.

Framför allt vill bröderna att hovrätten friar dem för det grova rånet mot Sjöbo guld och ur den 15 augusti 2016.

Den 22-årige brodern som den 17 december 2016 dömdes till det längre fängelsestraffet, fyra år och tre månader, begär via sitt ombud att åtalet för grovt rån ogillas av hovrätten.

Precis som tidigare nekar han även till häleri och vapenbrott och vill frias på alla punkter.

Som Skånskan berättat tidigare rusade en man vid rånet in i guldbutiken med ansiktet dolt av en motorcykelhjälm samt en huva.

Rånaren hotade butiksinnehavaren med en pistol, försökte stjäla en kontantkassa och slog sedan sönder en monter och stal ett 60-tal ringar till ett uppskattat värde av minst 6 000 kronor.

I sin överklagan för strafflindring framför båda bröderna att de vill befrias från det skadestånd de dömdes att betala till ett antal personer, bland annat ägaren av guldsmedsbutiken, varifrån ett 60-tal guldringar stals vid rånet.

Då 22-åringen kommer att byta försvarare till förhandlingarna i hovrätten begär han även utökad tid för att hans nya försvarare ska hinna gå igenom ärendet innan den 23 januari.

Även den 20-årige brodern som tingsrätten dömde för grovt rån, häleri, vapenbrott och förberedelse till stöld, har överklagat sin dom på två år och nio månader. Men 20-åringen yrkar på att han ska frikännas helt från straffet.

Tingsrätten dömde honom till ett kortare straff än brodern med hänvisning till både hans ålder samt att han nyligen dömts till fängelse för ett tidigare rån.

Grunderna som den yngre brodern pekar på i sitt överklagande är att han anser att tingsrätten inte gjort en riktig värdering av bevisningen i fråga om förberedelsebrottet han också dömts för. Han har erkänt att han har haft planer på att begå ytterligare en inbrottsstöld i en butik, men att han inte kommit så långt att det fanns någon fara för att brottet skulle fullbordas.

De båda bröderna tidigare helt förnekat att de har något med rånet att göra. Båda två medgav dock att de fångats på en övervakningsfilm när de handlade likadana kläder som gärningsmännen sedan bar vid guldbutiksrånet som skedde under vapenhot mot ägaren.