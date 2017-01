Tränarna får lämna YIF efter säsongen

Sebastian Seifert och Pierre Hammarström är inne på sitt sista halvår som tränare för Ystads IF. Foto: Jonny Nilsson/Arkiv

HANDBOLL Dagarna som tränare i Ystads IF är räknade för Sebastian Seifert och assisterande Pierre Hammarstrand.

– Det är rätt tidpunkt för ett tränarbyte. Det behövs en ny röst och nytt blod i gruppen, ger Marcus Lindgren, sportchefen, som en del i förklaringen till varför YIF inte valt att förlänga de kontrakt som går ut efter den här säsongen.

Beskedet fick tränaren Sebastian Seifert bara ett par dagar in på det nya året.

– Självklart en besvikelse. Det är ju inte så här man hoppats det skulle bli. Jag hade kunnat tänka mig fortsätta ett par år till, absolut. Men det krävs två för en sådan överenskommelse, säger Sebastian Seifert.



– Samtidigt har man någonstans varit förberedd på det här. Det är ju bara ettårskontrakt som skrivits.

Han tror dock inte att höstens mindre goda resultat haft med YIF-styrets beslut att göra.

– Nej, faktiskt inte. Jag tror de tidigt bestämde att detta skulle bli vår sista säsong.

– Men det är klart, efter december månads sämre resultat var det kanske lättare att bestämma sig…

Sebastian Seifert gör nu sin fjärde säsong som YIF-tränare. Det första året var han assisterande till Mats Engblom, men tog över huvudansvaret i april 2014 efter en tränarkick.

Med Pierre Hammarstrand som assisterande tränare gör Seifert nu sin tredje raka säsong vid huvudtränarrodret.

– Jag ska göra allt jag kan för att vi ska få en bra avslutning, lovar Seifert.

På 2016 års näst sista dag blev det stryk i lokalderbyt mot IFK Ystad. Den smällen petade ner YIF under slutspelsstrecket.

– Får vi bara ordning på försvaret och tillbaka några av de skadade spelarna, så vet jag att vi har kapacitet att gå till slutspel.

Beskedet att han inte ska träna YIF efter denna säsongs sista match har givetvis fått honom att fundera över sin egen framtid.

– Jag är öppen för allt. I 20 år har jag i princip levt med handboll. Det kan bli handboll eller något annat. Vi får se. Men jag har lärt mig mycket som tränare och tycker mig ha kunskap för att kunna fortsätta.

Just nu befinner sig YIF-truppen i Torremolinos på den spanska Solkusten.

– Vi kom hit sent på söndagskvällen och åker hem på torsdag. Vi körde två rejäla träningspass på måndagen plus teori, upplyser Seifert.

Med på träningslägret är bland andra Emil Hansson och Jesper Gustavsson, två spelare som saknades på grund av skador under större delen av hösten.

– Förhoppningsvis kan båda gå för fullt i nästa vecka, berättar Seifert.

Efter detta är det ”bara” Herman Hugosson kvar på skadelistan.