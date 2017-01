Startordningen klar för årets Mello

Snart går Melodifestivalen 2017 av stapeln och under måndagen presenterades startordningen för artisterna.

Startordning Melodifestivalen 2017:

Deltävling 1: Göteborg

1. Her Kiss

Artist: Boris René

2. Amare

Artist: Adrijana

3. One More Night

Artist: Dinah Nah

4. Road Trip

Artist: De Vet Du

5. Mitt liv

Artist: Charlotte Perrelli

6. Wild Child

Artist: Ace Wilder

7. Hold On

Artist: Nano

Deltävling 2: Malmö

1. A Million Years

Artist: Mariette

2. Himmel och hav

Artist: Roger Pontare

3. Up

Artist: Etzia

4. Vart haru varit

Artist: Allyawan

5. Hearts Align

Artist: Dismissed

6. I Don’t Give A

Artist: Lisa Ajax

7. Good Lovin’

Artist: Benjamin Ingrosso

Deltävling 3: Växjö

1. I Can’t Go On

Artist: Robin Bengtsson

2. Snurra min jord

Artist: Krista Siegfrids

3. Kiss You Goodbye

Artist: Anton Hagman

4. Gravity

Artist: Jasmine Kara

5. Boogieman Blues

Artist: Owe Thörnqvist

6. Crucified

Artist: Bella & Filippa

7. Gotta Thing About You

Artist: The Fooo Conspiracy

Deltävling 4: Skellefteå

1. En värld full av strider (Vearelde gusnie jeenh vigkieh)

Artist: Jon Henrik Fjällgren feat. Aninia

2. Running with Lions

Artist: Alice

3. Bound To Fall

Artist: Les Gordons

4. As I Lay Me Down

Artist: Wiktoria

5. När ingen ser

Artist: Axel Schylström

6. Du får inte ändra på mig

Artist: Sara Varga och Juha Mulari

7. Statements

Artist: Loreen