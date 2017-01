Lövestad prioriterat i fibernätsutbyggnad

Lövestad Länge såg det ut som om Lövestad skulle få vänta med fibernät eftersom antalet intresseanmälningar var för lågt. Men under december inkom över 30 nytillskott så nu kommer hela byn att vara ansluten under 2017.

Teleservice har uppdraget att bygga ut fibernätet i Sjöbo kommun för att hushållen ska komma åt höghastighetsinternet, tv och flera andra tjänster.

Det hela är ett led i regeringens landsbygdsprogram för att bygga ut snabbt bredband på landsbygden.

Teleservice har ansökt om, och fått stöd från, EU:s landsbygdsutveckling och staten och har sedan skickat ut förfrågningar till invånarna i Sjöbo kommun.

Därefter har en turordningslista gjorts där de mest intresserade får fiber först.

I information till Lövestadsborna skrev leverantören att om 75 hushåll eller fler anmälde intresse senast den 30 november förra året skulle fibernätet dras in i byn under 2017, annars fick de vänta till 2018.

När sista anmälningsdatum inföll hade dock bara 58 beställningar inkommit. Det såg då ut som om byns innevånare skulle få vänta på sin tur. Men så i december rasade plötsligt drygt 30 nya anmälningar in och fibernät 2017 var räddat.

Anledningen var att Boketorp fastighets AB anmälde sina hyresgästers intresse.

– Orsaken till att det dröjde något för oss var att vi ville ha mer information, det är trots allt en hel del pengar det rör sig om, säger Bo Lennart Nilsson på Boketorp.

Han säger att investeringen kan betyda en viss hyreshöjning men att ambitionen är att hålla den på en rimlig nivå.

– På sikt är detta ändå bra för alla våra hyresgäster även om jag förstår att det just nu är mest de yngre som är positiva till snabbare nät, säger han.

På Teleservice ser man fram mot ett hektiskt år. Förutom i Lövestad har man arbete påbörjat eller planerat i bland annat Vollsjö, Sjöbo Sommarby, Äsperöd, Åsums Backe och Karups Sommarby.

– Vi hade behövt mer resurser och vill anställa fler, säger Claes Andersson, vd på företaget.

– Maskinförare, anläggare och installatörer. Men det är inte så lätt att få tag på kompetent utbildat folk, säger han.