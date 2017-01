Landsbygden ska få fiber

HÖÖR/ESLÖV På tisdag hålls det första av tre stormöten som ska få de boende i Höörs kommun att teckna sig för bredband via fiber.

– Vi vill få upp intresset! Inom ett par år finns inte längre möjlighet att få bredband via ADSL. Folk behöver fiber för att titta på teve och för de många välfärdstjänster som kommer, säger Hans Magnusson, IT-strateg på Höörs kommun.

Här hålls mötena Här är stormötena om fiberutbyggnaden:

Norra Rörums bygdegård, tisdag10 januari 2017, kl.18.30 (område: Norra Rörum)

Jularps gård, tisdag 24 januari 2017, kl.18.30 (område: Jularp-Sjunnerup)

Älvkullens stora sal, onsdag 1 februari 2017, kl.18.30 (område: Maglasäte, Tjörnarp, S Rörumsvägen, Sätofta Hed, Söder Ringsjön och Fogdarp)

Representanter från Höörs kommun och Zitius Service Delivery kommer att vara på plats för att presentera fibersatsningen och svara på frågor.

Kallelse till stormötena har eller kommer att skickas ut till alla berörda hushåll i Norra Rörum, Jularp-Sjunnerup, Maglasäte, Tjörnarp, Södra Rörumsvägen, Sätofta Hed, Söder Ringsjön och Fogdarp.

I telestationerna har man börjat montera bort möjligheterna att adsl-ansluta via kopparnätet.

– Det finns ett väldigt stort intresse för fiber. Folk tittar inte så mycket på tablå-teve längre. Man streamar via Svtplay, Netflix och HBO. För att inte tala om all sport man kan se via nätet. Men det krävs bra bredband då, säger Hans Magnusson.

Sedan handlar det såklart om att mejla och surfa. Kommuner och andra myndigheter gör allt mer av sin verksamhet digital. Medborgarna anmäler barnen till förskolan via kommunens hemsidor etcetra.

– För att inte tala om lantbruksföretagen, som nuförtiden är högteknologiska och mycket beroende av bra datorförbindelser, säger Hans Magnusson.

Hans Magnusson noterade att statsminister Stefan Löfven pratade om den stora fiberutbyggnaden i Sverige i sitt jultal.

Fast när Höörs kommun sökte statliga pengar för första etappen av bredbandsutbyggnaden blev man utan. Det är väldigt många som söker.

– Nu får vi vara med och stötta att man bygger ut på kommersiella villkor istället i Höör, säger Hans Magnussson.

Höörs kommun har tillsammans med Eslövs kommun gått ihop med Telia-bolaget Zitius för lansdbygdsfiberutbyggnaden.

Byalag och ekonomiska föreningar har möjlighet att ansluta sig och Hans Magnusson hoppas få kontakt med ett antal eldsjälar på de tre stormötena.

Utbyggnaden baseras på efterfrågan från hushåll och företag i kommunen.

Priset för anslutningen har beräknats till 21 900 kr i hela kommunen. En hög anslutningsgrad, minst 75 procent i varje område, krävs liksom markavtal för fibern utan markersättningar.

Det är även därför Hans Magnusson hoppas få en så bred uppslutning bakom fibersatsningen som möjligt. Om markägarna ska ha betalt blir det en för hög kostnad.

– Kalkylen bygger på det, säger Hans Magnusson.

När man når upp till 60-65 procents anslutningsgrad i områdena börjar man handla upp totalentreprenör. Höörs kommun går i godo för varje nät, och sedan tar Zitius över det när allt är klart.

Trådlöst bredband är inget alternativ. Dels är användningen begränsad och det skulle bli väldigt dyrt att strömma teve så. Dels räcker inte kapaciteten till om man blir för många som använder det på mindre orter där det finns begränsat med kapacitet i sändarmasterna.

Många andra kommuner har naturliga sätt att bygga ut, om man exempelvis äger ett stadsnät eller eget elnät där man kan dra kablarna.

Höör har inte det men samarbetar med externa aktörer.

I anslutning till VA-utbyggnadsplanerna sker en samordning för att få till projektering för fiber även där. Aktuella orter är Sätofta Hed, Maglasäte och Fogdarp.

Samförläggning när elbolagen lägger ner elkablarna i marken sker också. Samordning sker med Kraftringen för Hallaröd och Maglasäte-Lillasäte samt utefter Hänningevägen.

Den senaste etappen, Etapp fyra, gör att tätorterna i Höör, Tjörnarp och Snogeröd har fått tillgång till fiber på två år. Etapp fyra innefattar centrala Höör, Stenskogen, Snogehall, Jägersbo och Ljungstorp

Nästa område för utbyggnad blir Hallaröd-Munkarp-Billinge-Stockamöllan-Bosarp där upphandling planeras i slutet av januari 2017 och görs i samarbete mellan Höörs och Eslövs kommun.