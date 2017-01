Försäkringsbolag besiktigade huset

Eslöv Länsförsäkringar Skåne är ett av de hemförsäkringsbolag som de boende på Rönnebergavägen har. Försäkringsbolaget har under måndagen varit på plats i det brandhärjade huset och gjort en besiktning.

– Vi vill bilda oss en uppfattning om läget på fastigheten och hur stora skadorna är, säger Joel Lyth, pressekreterare på Länsföräskringar Skåne.

Han berättar att brandskador är en del, men att vattenskador kan vara lika omfattande och sprida sig till fastigheten som inte drabbades av branden eller brandrök.

Gällande tillfälliga boenden för de personer som inte kan bo i sin lägenhet försöker Länsförsäkringar Skåne att främst få kontakt med de drabbade de inte har hört från ännu.

– Vi vill uppmana de boende att kontakta sitt hemförsäkringsbolag. Vi försöker sedan hitta en individuell lösning till varje person. Vissa vill inte bo på en annan plats, så vi försöker bilda oss en uppfattning om man kan bo kvar.

Behoven för tillfälliga boenden kan se olika ut. Försäkringsbolaget tar inga generella beslut om tillfälliga boenden.

Jan Nilsson är ordförande i bostadsrättsföreningen Trollenäs, som äger huset på Rönnebergavägen.

– Det är en mycket tråkig sak som har hänt.

Han hänvisar till förvaltaren eftersom han själv varit borta från stan under händelsen.

– Det som pågår där ute nu är att det ska upp ett väderskydd på taket för att skydda fastigheten, säger Christer Nilsson, affärsområdeschef på HSB Skåne. Sedan går vi igenom lägenhet för lägenhet och undersöker om det är någon som kan flytta in.

I nuläget är det ingen som bor i lägenheterna.

Det har även under dagen städats upp utanför fastigheten, sådant som Räddningstjänsten lyfte ner från den nedbrända vinden och annat skräp. Även städ av trapphus har gjorts. Polisen kan fortfarande inte säga något om hur branden startade utan väntar på att den tekniska undersökningens resultat. En person kvartstår som misstänkt för allmänfarlig vårdslöshet.