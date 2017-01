Fjärrvärmebrott stängde sjuksköterskemottagning

TECKOMATORP En fjärrvärmeledning på Parkskolan i Teckomatorp sprang läck natten mot söndagen.

Nu är sjuksköterskemottagningen stängd och elevernas matsal och biblioteket fått vattenskador.

– Det stämmer. Totalt handlar det om några kubikmeter vatten som gått igenom taken, säger vd Robert Johansen på Svalövsbostäder som äger byggnaderna.

En del efterarbete blir det ändå tal om. Vattnet gick högt på sjuksköterskemottagningen och där har nu satts in avfuktare.

– Den är helt stängd och där lär vi få åtgärda. Antagligen plocka ner väggar med tanke att vatten gått in.

Brottet på fjärrvärmeledningen innebar även att värmen försvann helt från Svabos lägenheter på Västergatan och Plåtslagaregatan. Anläggningen fick stängas av, men några insatser behövdes inte göras:

– Vi fick rätt på felet under morgonen och ett bra arbete gjordes under natten, säger Robert Johansen.

Orsaken till läckan kan bero det kalla vädret. En ledning inne i byggnaden släppte:

– Mest troligt är det så. När graderna gick neråt blev trycket för stort på systemet.