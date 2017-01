Carl Engström gör debut mot Malbas

MALMÖ Mardrömssäsongen blir bara allt värre för basketligans jumbo Malbas. På tisdagen gör Carl Engström debut för Uppsala – mot sitt gamla lag.

Ystadsonen Carl Engström, 25, gjorde succé i Malbas förra säsongen och lämnade sedan för spel i spanska andraligalaget Palencia. Där blev det bara sju matcher. Sedan testspelade Engström för Neveziz Kedainiai i Litauen men det gav inget kontrakt.

Malbas hade i det längsta hoppats på att den klubblöse Carl Engström skulle komma tillbaka för att hjälpa hårt prövade Malbas – men i stället valde han Uppsala.

– Jag vet vad Uppsala Basket går för, jag känner spelarna väl och det är ett mer ett säkert kort för mig. Jag tror det blir bra att köra säsongen ut i Sverige, sa Carl Engström till Uppsala Nya Tidning efter att ha anslutit till sin nya klubb.

Där ersätter han Odin Lindell som fått sparken under hösten.

Som en ödets ironi kommer skåningen att debutera för Uppsala just mot Malbas under tisdagen.

– Man skulle kunna vara sur, men man måste också förstå honom, att han väljer en klubb som ligger högt upp i tabellen. Det är bara för oss att gilla läget, konstaterar Malbas sportchef Jan-Erik Hasselström.

– Klart att det känns tungt eftersom vi hoppades få hit honom.

I stället för att dra nytta av Carl Engströms starka sidor måste Malbascoachen Henrik Svensson fokusera på att hitta recept mot den förre Malbasstjärnan.

– Carl kommer att dominera under korgarna och ta många returer. Men vi får försöka spela snabbt mot honom. Det positiva är att både coachen och spelarna vet hur han spelar, konstaterar Janne Hasselström.

Malbas åker till Uppsala med ordinarie trupp. Inga skador eller sjukdomar stör längre. Däremot brottas laget förstås med sitt självförtroende efter många tunga förluster.

– Klart att det är jobbigt att hela tiden ligga sist och förlora stort. Men vi jobbar vidare och tar en match i taget, påpekar Hasselström.

Än så länge har Malbas inte klart med något nyförvärv.

Den påtänkte Odin Lindell har ännu inte rett ut sina förehavanden med Uppsala och är därför för närvarande inte aktuell.