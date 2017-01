Redhawks trivs inte på bortais

ISHOCKEY Bortais är inget för Malmö Redhawks.

3-4-förlusten i Tegera arena mot Leksand på lördagskvällen var lagets åttonde raka nederlag på bortaplan.

Annars såg det lovande ut inledningsvis i den andra matchen på två dagar mot bottengänget Leksand. Ledning med 1-0 efter ett påpassligt mål av amerikanen Rhett Rakhshani.

Men så kom kallduschen för gästerna, när det bara återstod nio sekunder att spela av den första perioden. Från ingen vinkel alls skickade Tobias Forsberg in kvitteringspucken. Ett mål som ett blekt Leksand blev bjudet på.

– Vi gör en bra period, men borde haft med oss en ledning, menar Redhawksforwarden Fredrik Händemark, som låg bakom förspelet till Malmös mål

I den andra perioden kom en plötslig scenförändring. Leksandsspelarna stressade effektivt motståndarna i uppspelsfasen. Plötsligt såg gästerna idéfattiga ut, medan en heltänd hemmapublik eldade på sina spelare.

– Man undrar lite vad som händer med oss i den andra perioden, säger coachen Peter Andersson i C Mores direktsändning.

Leksands amerikanska backimporter kom båda med i målprotokollet i mellanakten. Först skickade Joe Piskula in 2-1-pucken bakom en skymd Christopher Nihlstorp i Redhawkskassen.

Sedan kom ett nytt sent baklängesmål för Malmö. Med bara tolv sekunder kvar till den andra pausvilan sköt Ben Youds in 3-1 i power play. Detta sedan backen Noah Welch dragit på sig en helt onödig utvisning.

I den sista perioden försökte Leksand att spela på resultatet och få tiden att gå. En taktik som höll på att straffa sig. Det blev rena hönsgården i egen zon och grova markeringsmissar.

Under en lyckominut tog sig Redhawks effektivt in i matchen via snabba mål av stjärnförvärvet Illari Filppula och den notoriske målskytten Erik Forsell. Lagkaptenen som hämtats från Skellefteå AIK har gjort tolv mål hittills för sin nya klubb i SHL, och han har ”målat” i fyra matcher på rad.

Kvitteringsmålet blev däremot inte den katalysator som behövdes för att Redhawks skulle gå mot sin tredje raka seger på det nya året.

Trots chansen att avgöra tillställningen i power play, så gick det inte vägen. I stället dök Johan Porsberger upp som gubben-i-lådan och la in segerpucken med bara sex minuter kvar att spela.

Samme Porsberger som avgjorde det förra mötet lagen emellan i Tegera arena, när han satte dit den avgörande straffen i förlängningen. Nu svarade han för ett mål och två assist, och är rena spöket för Redhawksspelarna.

– Vi är för tunna ibland framför vårt eget mål, men vi gör i alla fall en helt okej tredje period. Fast vi har lite saker att jobba med för att hitta formen, säger coachen Peter Andersson.

Framförallt måste Redhawksspelarna våga ta för sig bättre på bortaplan. Den sanaste segern utanför sin egen hockeyborg Malmö arena togs den 14 november borta mot Luleå.

Christopher Nihlstorp fick chansen mellan stolparna i stället för seriens bäste målvakt, Oscar Alsenfelt. Men han hade verkligen inget flyt. Senast Nihlstorp fick vara med om en seger som målvakt var den 22 oktober mot Brynäs.

Nu väntar en hemmamatch för Redhawks. På torsdag kommer Färjestad på besök i Malmö arena.

Ola Axelsson