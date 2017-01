Nyanlända flyttar in på Toftaängen

SVEDALA Hälften av de 16 nya lägenheterna på Toftaängens äldreboende kommer att användas som boende för nyanlända.

Lägenheterna är på 35 kvadratmeter med egen toalett.

Toftaängen är ett särskilt boende i Svedala kommun och har nyligen byggs till med 16 lägenheter. I mitten av januari flyttar personerna som ska bo i den del som tillhör äldreboendet in i sina lägenheter.

Under våren räknar Svedala kommun med att nyanlända som fått en kommunplacering i Svedala kommun ska flytta in i de resterande lägenheterna. Redan när tillbyggnaden startade stod det klart att äldreomsorgen inte hade behov av samtliga lägenheter.

– Vi har hela tiden sagt att vi behövde hälften av lägenheterna.

Övriga har vi inte behov av som särskilt boende förrän under 2018 eller 2019, berättar Anna Borgius som är socialchef i Svedala kommun.

Det är alltså inte så att platser i särskilt boende får stå tillbaka för att det behövs platser till nyanlända. Svedala kommuns avsikt har hela tiden varit att inte använda samtliga lägenheter som särskilt boende under 2017.

Lägenheterna har egen ingång. Nyanlända som ska bo här kommer alla att vara vuxna. Eftersom lägenheterna är på ett rum kommer det inte heller att kunna bo så många personer i varje lägenhet.

– En mindre familj kan man tänka sig men i övrigt är det vuxna personer som ska bo här. Ensamkommande barn kommer inte att erbjudas boende här, fortsätter Anna Borgius.

Exakt hur många som ska bo i de här åtta lägenheterna vet man inte än. Svedala kommun måste under 2017 hitta boende till 100 nyanlända personer.

Precis som med andra nyanlända som fått en plats i kommunen är målet att alla ska bli en del av gemenskapen i samhället. I december antog kommunstyrelsen ett dokument med en handlingsplan för hur nyanlända bäst kan integreras.

– Det handlar också om att motarbeta utanförskap. Nyanlända ska få det stöd som de behöver för att kunna bli självständiga i samhället, avslutar Anna Borgius.