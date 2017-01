HSB hjälper till med nya bostäder

ESLÖV Det brandhärjade huset på Rönnebergavägen ägs av BRF Trollenäs, som är en HSB-bostadsrättsförning.

HSB stöttar föreningen med kompetens och resurser.

– Vi har haft folk på plats hela dagen, marknadsområdeschef och förvaltare och vi har dialog med försäkringsbolag, säger Christer Nilsson, affärsområdeschef på HSB Skåne.

– Vi har även haft kontakt med Ebo om vi kan hitta något sätt att hjälpas åt.

Räddningstjänsten kommer ha platsen under bevakning till de är 100 procent säkra på att inga efterbränder kan ske. Väktare kommer sättas in under morgondagen.

HSB hjälper till att hitta tillfälliga boenden till dem som inte kan flytta in i sina lägenheter.



– Arbetet med att hitta nya boenden till dem som inte kan flytta in är redan igång, försäkrar Christer Nilsson. Det är beklagligt att människor blir drabbade och förlorar sina hem, vi kommer göra allt vi kan för att hjälpa dem.