Arlövsrevyn tar sig upp i topp

Arlövsrevyn 2017

Premiär på Arlövs teater den 5 januari. Spelas till och med den 5 mars.

Medverkande: Anders Aldgård, Sofie Lindberg, John Houdi, Christian Åkesson, Jennie Rosengren, Kent Nilsson, Revyorkestern under ledning av Peter Berggren

Ljus: Palle Palmé

Kostym: Per Enarsson

Scenografi: Håkan Andersson

Peruk och mask: Gun Dahlskog

Koreografi: Jennie Rosengren

Regi: Anders Aldgård

Det slutar med flera riktiga pangnummer – så gott som hela andra akten är en orgie i skratt och här hemma vid datorn kan jag komma på flera nummer som jag genast skulle vilja se om och skratta åt. En riktig fullpoängare, Första halvan av revyn är däremot bitvis mer tveksam. Att skoja med polska städerskor och deras efternamn är helt enkelt inte kul och trollkarlen John Houdis första korttrick går inte alls hem utan känns segt, kanske för att magin i kontakten med salongen inte infinner sig.

Men sedan tar det sig och i finalen bjuder Arlövsrevyn på så gott som enbart godsaker.

Sagde Houdi står till exempel för en av kvällens höjdpunkter när han åter plockar fram kortleken och lockar upp två personer ur publiken. Komisk talang i kombination med flinka händer och buktaleri gör numret till något publiken inte alls väntat sig. En härligt skrattretande överraskning. Och att det var rätt att locka in den svårövertalade John Houdi i Arlövsgänget finns det fler bevis på under kvällen, som när han trollar fram Martiniflaskor och läser, river sönder och lagar tidningen på tåget. Plus i kanten blir det för Malena Ernman-tolkningen i numret Vår spellista. Strongt vågat.

Första akten tar sig så småningom inte minst med musikens hjälp – och musiken lyfter förstås med hjälp av Peter Berglunds revyorkester – bland annat just i Vår spellista som innehåller en hel radda roliga imitationer, Kraftpaketet Jennie Rosengren, som med sådan skärpa definierar alla karaktärer hon gör på scenen, kan man se i så skilda roller som Jerry Williams och Lisa Ekdahl, båda fångade på pricken.

Anders Aldgård gör en utsökt skojig imitation av Caroline av Ugglas och en bildlik Mikael Wiehe, Sofie Lindberg gör Dolly Parton med extra schvung, men pricken över Sofies i är nog när hon gör en underbart kärleksfull tolkning av Eva Rydbergs Bofinken Knut. Bröderna Herrey dyker minsann också upp – det måste vara ett stort arbete för kostym och smink för några korta minuter, men resultatet blir väldigt bra och roligt.

Nytillskottet Christian Åkesson, en kille med lite mer edge, visar upp sina imitationstalanger i det här numret bland annat när han gör Ola Salo. Själv skrattade jag nog allra mest åt Christian när han imiterade TV4:s Marcus Oscarsson, han som svarar och förklarar. Det var många och förvirrande sammanhang som reddes ut i numret, där Sofie Lindberg också var klockren nyhetsuppläsare.

Sofie Lindberg får man förstås också se i många sång- och dansnummer i revyn, men hon visar också ofta sin talang att lyfta en sketch. Kul är det när Kent Nilsson och Sofie tagit sig upp på ett snötäckt berg för att se på utsikten och något mindre romantiskt inträffar. Fint samspel där, men Kent Nilsson är ändå – faktiskt – i år allra bäst som sitt alter ego Svea. Ett toppår för Svea, skulle undertecknad vilja påstå.

Jennie Rosengrens topprestation detta året är bruden som i numret I nöd och lust på själva bröllopsdagen sjunger en sång för sin make, en sång med satirisk udd som kulminerar i ett rejält utbrott.

Som vanligt finns det också ett riktigt gulligt nummer i revyn. I år är det seriefigurerna som hoppar upp ur lådan i källaren och undrar varför folk har slutat älska dem. De gamla hjältarna Lucky Luke, Tintin, Prins Valiant och Asterix och Obelix intar scenen i ett lite rörande nummer.

En sådan krydda sitter också fint i en revy och är en orsak till att Arlövsrevyn ändå, trots att det slirar i starten, lyckas ta sig upp på toppen.