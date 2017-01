Tjuvar länsade dödsbo

STAFFANSTORP

Tjuvar flyttade under senhösten in i ett tomt hus tillhörande ett dödsbo på Gamla Dalbyvägen i Staffanstorp.

Här i huset har gärningsmännen av allt att döma även bott en kortare tid men också passat på att tömma bostaden på ett stort antal möbler till ett värde av cirka 9 000 kronor.

Inkräktarna har även förstört en del inredning.

Det stulna är framför allt möbler i form av soffa, bord och stolar med mera. Inbrott, stölder och den otillåtna inflyttningen har inträffat under tiden från den 15 oktober till den 29 november i fjor.