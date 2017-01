Strand räddade poäng för Team Eslöv

HANDBOLL Tre bollars underläge knappt tio minuter före slutet. Men Team Eslöv vägrade ge upp och krigade till sig oavgjort, 26-26 (12-14), i det mellanskånska SHE-derbyt borta mot H65 Höör.

Sista målskytt? Doldisen Sara Strand.

– Så jävla skönt. Vilken moral tjejerna visade, utbrast Strand.

Sex bollars nederlag för en vecka sedan och lika nu. Sara Strand visste knappt var hon skulle ta vägen efter att ha blivit den stora poängräddaren-

26-26 dundrades in med blott 42 sekunder kvar och jublet visste inga gränser i Sporthallen.

– Det är riktigt gött. Vi spelade ungefär som förra gången, men visade upp lite bättre tålamod i andra halvlek och gav oss aldrig, analyserande 19-åringen belåtet.

– En annan skillnad var att vi att vi hade målvaktsräddningar.

EIK-tränaren Tomas Westerlund bjöd också på ett enda stort leende efter fajten och öste verkligen beröm över sina spelare.



– Uppoffringen som tjejerna gjorde både bakåt och framåt är beundransvärd. Sedan Evelina Sjöströms målvaktsspel med räddningar som tog oss tillbaka in i matchen.

– Så vi är jättenöjda.

Toppkrigande H65 Höör låg i förarsätet under större delen av drabbningen, men förmådde inte göra något avgörande ryck och det passade Team Eslöv på att utnyttja.

Efter slutsignalen var H65-tränaren Ola Månsson inte heller nådig mot sina spelare.

– Självklart är jag jättebesviken. Det här var mest dåligt. Men samtidigt gjorde Eslöv en mycket bra match, stretade emot och visade att man ville ha poäng, sa Månsson.

– Det var många bitar på det individuella planet som inte fungerade. Jag vet inte hur många klipp vi sett på Anna Bardis där hon ska skjuta i mitten, och ändå fick göra det. Sedan hade vi olika uppgifter i deras 7-6-spel de sista minuterna, men glömde att utföra det och jag vet inte hur det är möjligt.

– Plus att vi slängde bort alldeles för många bollar.

I H65 fick 18-åriga målvakten Lykke Winberg SHE-debutera då Jannike Wiberg var sjuk och Jessica Ryde inte lyckades. Cassandra Tollbring blev på nytt målbäst med nio fullträffar.

Hos gästerna stänkte Anna Bardis in tolv bollar och har därmed gjort 35 mål på de tre senaste matcherna.