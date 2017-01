Skurup På kvällen körde Pierre Esbjörnsson (S) bil hem som ordförande i en kommun. Morgonen efter attentatet åkte han i baksätet bakom tonade rutor – som i en film.

– Ena dagen kommunstyrelsens ordförande, nästa dag ett skyddsobjekt, konstaterar han fundersamt.

Halvtid blev fulltid för Esbjörnsson – den här gången.

Natten till söndagen den 18 september låg Pierre Esbjörnsson vaken i sin säng med iPaden och jobbade. Fönstret var öppet i sovrummet. Vid tvåtiden slumrade han till och vaknade en knapp timme senare av en knall. Det var airbagen i hans bil som exploderade av värmen. Men det visste han inte då.

Kanske är det något fordon på vägen som fått punktering funderade Pierre. Han gick en vända i huset och såg rök över trädgården. När han slet upp ytterdörren stod bilen i full brand.

Det var bara att kasta sig in och vira in barnen i täcken och få ut dem ur huset eftersom det var sammanbyggt med garaget, intill vilket den brinnande bilen stod.

Räddningstjänst och polis kom på plats och en polisman bad Pierre följa med och titta på tyrrunan som sprejats på fasaden.

– Jag fick en iskall känsla i kroppen och tänkte att den bilen har inte tagit fyr av sig själv.

Tiden efter bodde Pierre på hotell, en arbetsplats upprättades på en annan ort, sonens födelsedag firades långt hemifrån och huset byggs om. Sedan dess bär både Pierre själv och barnen personlarm och står under skydd.

Länge, väldigt länge, brottades Pierre med följderna av det inträffade. Han ville inte ge upp och låta dem som hotat vinna. Men till slut tog pappahjärtat beslutet att kliva av just toppositionen.

Båda barnen var läskunniga och ville ha svar på rubriker om mordbrand.

– Vad har du gjort pappa? Varför vill någon oss så illa? frågade barnen.

De var med när det hände och de var nu rädda både för sin fars skull, och för sin egen.

– Det är märkligt att det blev så mycket mer media och mer stöd när jag klev av än när själva händelsen inträffade. Det kändes lite som att det får man väl tåla, som en axelryckning, eftersom vi inte blev skadade, säger han.

– Men hade jag inte hört knallen hade det blivit mordbrand på en förtroendevald och hans två barn.

Den händelsen kommer han så klart alltid att minnas från sina två år som kommunstyrelsens S-ordförande, anledningen till att han valde att självmant lämna sitt uppdrag.

Men också vilka vänskapsband han knöt under tiden med de han jobbade tätt tillsammans med, speciellt kommundirektör Marcus Willman som alltid funnits till hands, dag som natt i princip.

– Antingen sitter han kvar på jobbet på kvällarna, eller jag.

Själva erfarenheten att få styra det politiska arbetet kommer han också alltid att ha med sig.

– Allt är politik, säger Pierre hänfört som fortfarande har intresset kvar.

I 20-årsåldern vaknade intresset då han insåg skillnaderna i människors ekonomiska vardag. Fördelningspolitik är fortfarande hans hjärtefråga. Inte så att han tycker att man ska skämmas för att tjäna pengar, absolut inte, men han tycker att det är helt besinningslöst när en statsminister tjänar ungefär 150 000 i månaden och direktörer har fler miljoner i månadsinkomst.

– Vad är det för ansvar och arbetsinsats de gör som försvarar den lönen, frågar han sig utan att komma på något vettigt svar.

Kakan av resurser måste fördelas på ett annat vis är Esbjörnssons bestämda inställning.

Vid 29 års ålder valdes han in som den yngste i kommunfullmäktige vid den tidpunkten. Tio år senare har det inte kommit in så många yngre vilket bekymrar Esbjörnsson. Kommunledningen har jobbat med att lägga så mycket som möjligt av det politiska arbetet på dagtid, och mer ska det bli, för att fler småbarnsföräldrar ska kunna engagera sig.

– Man har rätt att ta ledigt från jobbet för politiskt arbete, påpekar han och tillägger att allas erfarenheter behövs, annars blir det en form av elitism.

2014 var det så dags att få styra kommunen. Det blev lättare sagt än gjort. Det parlamentariska läget när valet var avgjort var splittrat och det blev ett minoritetsstyre för socialdemokraterna som samarbetar med vänstern, miljöpartiet och kommunens väl.

Den första budgeten gick inte igenom. Oppositionen ropade på minoritetsstyrets avgång.

Aldrig, tänkte Pierre. Inte av det skälet.

Strategin blev att förhandla, var fråga för sig.

Mycket kompromisser har kännetecknat politiken i kommunen under mandatperioden. Svagheten blir att inget av blocken får prova sina idéer fullt ut, å andra sidan kommer ibland långsiktiga och breda lösningar till stånd, konstaterar Pierre.

Nu två år efter valet har det också blivit roligt. Undersökning efter undersökning visar på goda resultat i skola, omsorg och näringsliv. Och i mitten av 2017 tror Pierre Esbjörnsson att det blir synligt för var och en att det byggs i kommunen.

Förutsättningar för att fastighetsägare ska kunna bygga i kommunen är den fråga han själv har jobbat mest med sedan han tillträdde.

Dels för att han har ett intresse och kunskap eftersom han kommer från byggbranschen, och dels eftersom han tror att det är motorn i samhället där visionen är att kommunen ska växa till 18 000 invånare år 2030.

Resten av mandatperiodens fokus bör bli att hinna anlägga infrastruktur som gator och förskolor för att matcha utbyggnaden, säger han.

Han ångrar ingenting från sin tid, det enda som grämer honom är att Skurup inte kunde stå upp och hjälpa grannkommunen Trelleborg när de stod på knä och bad om hjälp att ta emot flyktingar.

Han fick kritik av förvaltningsrätten för att det inte lämnats tillräckligt med information om planerna på att göra om Tågets förskola till flyktingboende. Byggnaden användes inte till det i slutändan, men han ångrar inte att han sekretessbelade ärendet.

– Annars hade nog det brunnit också, säger han.

–Det tjänar ingenting till att ställa grupper mot varandra i samhället. Det leder bara till två förlorare istället för att man gör situationen bra för alla grupper, säger han.

