Hot och bråk vid Bråhögshallen

STAFFANSTORP Två 16-åriga pojkar greps för hot och bråk i Bråhögshallen på onsdagskvällen.

Det var första dagen som Bråhögscupens spelades här och både kommun och polis har satt in extraresurser för att bibehålla ordningen.

Det var de väktare som kvällstid finns vid hallen som ingrep mot några ungdomar som de bedömde störde ordningen.

Vid ingripandet lade sig även andra ungdomar i och väktarna fick motta slag och blev hotade. De båda pojkar som först tagits om hand försökte också ta sig loss.

De båda 16-åringarna är nu misstänkta för våld och hot mot tjänsteman och även för att ha gjort våldsamt motstånd när de greps.

Händelsen inträffade vid 19.30 på onsdagskvällen då dagens sista matcher fortfarande pågick i Bråhögscupen inne i hallen.

Både väktare och många vuxna från Kyrkheddinge IF med flera fanns på plats i hallen för att se till så att ordningen bibehölls och även polis och fältgrupp har satt in extraresurser de här helgkvällarna för att se till så att allt går lugnt till.

Som SkD tidigare berättat funderade arrangerande Kyrkheddinge IF först på att flytta cupspelet till Uppåkrahallen men efter några turer beslöt man ändå stanna på hemmaplan i Bråhögs-hallen.

Cupen firar 30 år i år och räknar med många besökare. Nära 100 lag är anmälda och matcherna pågår hela dagarna till och med söndag.