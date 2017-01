Fortsatta problem efter översvämningarna

En brygga under vatten i Skanörs hamn på onsdagen där vattenståndet är mycket högre än normalt. Foto TT

Skåne Under natten har vattnet dragit sitt tillbaka sedan det höga vattenståndet orsakade översvämningar på många håll i Skåne under torsdagskvällen.



-Läget just nu är lugnt. Vattnet har dragit sig tillbaka. Vi avslutade vårt stadsarbete redan vid 22-tiden i går, säger Martin von Gertten, räddningstjänstens insatsledare för Trelleborg och Vellinge.

– Vi har haft relativt få ärende med tanke på hur mycket vatten det faktisk var.

Uppskattningsvis stod vattenståndet 1,70-1,80 meter över det normala vilket orsakade översvämningar på flera låglänta ställen.

Redan vid 17-tiden på onsdagen spärrades kuststräckan väg 9 av och förblev avspärrad fram till 07-tiden på torsdagsmorgonen.

Under onsdagskvällen tvingades räddningstjänsten rycka ut vid 10-15 tillfällen.

– Det största var ett garage i Trelleborg med 70 bilar som hotades av vattnet, säger Martin von Gertten.

Räddningstjänsten lyckades dock rädda garaget genom att pumpa bort det vatten som strömmade in.

Man fick också in ett livräddningslarm sedan en bil kört fast i stående vatten i Lilla Hammar utanför Höllviken. Mannen slog själv larm till 112 när vatten började tränga in i fordonet.

– Han lyckades ta sig igenom men hade vatten upp till motorhusen.

Även hamnen i Åhus svämmades över och man fick valla in ett område för att hindra översvämningar i flera villor.

Enligt Martin von Gertten fick räddningstjänsten tidigt in varningar om risker för högt vattenstånd från SMHI vilket underlättade deras arbete.

– Det var bra. Det gör att vi hinner planera själv och kan gå ut med tidig information till boende, säger han.

Malmö larmades räddningstjänsten till Bunkeflostrand när vatten rann in mpt bebyggelsen.

– Men det var ingen fara. Det rann undan under tiden vi var där, säger Mats Nilsson, inre befäl på Räddningstjänst Syd.