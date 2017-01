Hon tar befälet i Löberöds IF

Jeanette Jonasson är ny ordförande i Löberöds IF. Hon tycker det är lite frustrerande att ta över under vintern, när det inte är så mycket folk på plats på de tre gräsplanerna som det är under sommarhalvåret.FOTO: Lennart Andersson

LÖBERÖD Jeanette Jonasson har tagit över som ordförande i Löberöds IF efter Bengt-Rune Nilsson, som istället blivit hedersordförande.

Föreningens ungdomsverksamhet har växt till sig ordentligt under hennes tid som samordningsansvarig och hon tänker fortsätta satsa på den.

Det handlar om ett generationsskifte där några veteraner i styrelsen valt att stiga åt sidan, något Jeanette Jonasson ser på med blandade känslor.

– De var ett gäng som suttit länge och nu tyckte det var dags att föryngra. På gott och ont. Jag kan känna att det är viktigt att ha med även dem som varit med. Vi har tappat erfarenhet. Och det blir inte lätt att ersätta Bengt-Rune som suttit i tio år. Han kan ju allt. Jag har en bit att lära och komma in i det.

De avgående herrarna har dock lovat att finnas där som en backup.

Föreningen har funnits i 110 år och har 430 medlemmar. Jeanette Jonasson är den första kvinnan på posten.

– Fast det där att vara första kvinnan ser jag inte som något speciellt idag. Kanske för tio år sedan, men idag är vi ganska många kvinnliga ledare och har kvinnliga domare. Vi är nästan fler än killarna som ledare, säger Jeanette Jonasson vars man Jonas Jonasson också varit aktiv i klubben genom att starta upp dess kontaktboxning.

– Jag har stöttning från familjen. Det är a och o om man ska lägga ner mycket tid på något.

Hon har varit aktiv i föreningen sedan 2009 och har tre barn, en flicka som fyller 16 och är domare i föreningen samt två söner på 14 och 13 år Jeanette Jonasson började som tränare för de pojkarnas lag.

De bor en bit utanför Löberöd i Bastarp, en miniort med fem hus som ligger ut mot E22 förbi Högseröd.

Som ordförande ska hon försöka bygga bredd i föreningen.

– Alla är välkomna. Flickor och pojkar, gamla och unga, erfarna och nya. Det är viktigt att ha den basen. Det är som en pyramid. Utan den kan föreningen inte skapa sig ett seniorlag

Löberöds IF har stark förankring på orten men har även upptagningsområde på annat håll som Gudmundtorps skola, som omfattar Gamla Boo, Snogeröd och Rolsberga. Seniorerna kan komma både från Eslöv, Lund och Malmö.

– Vi har ökat ungdomsverksamheten ganska mycket de senaste åren. Bland annat har vi ett öppet hus där vi välkomnar barn som fyller fem år under året. Alla lag, spelare och tränare finns på plats den dagen och tränar. Om det kommer en ny spelare så finns det en grupp att falla in i och ledare som tar hand om en.

Nya ledare och andra som vill engagera sig i föreningen är välkomna.

– Jag tror aldrig man kan få för många ledare.

I Löberöds IF finns 130 ungdomar från fem till 16 år. Efter 16 går de upp i seniorlaget, som har trillat ner i sjuan, den lägsta serien.

– Nu kan det bara gå bättre. Det ser jag fram emot, säger Jeanette Jonasson, som valdes vid årsmötet i november, och tycker det är en lite dum tid att börja. Gräsplanerna på Ölyckevallen, som är fullsmockade med aktiva under sommarhalvåret, står tomma.

Hon jobbar som civilanställd vid försvarsmakten i Revinge och ansvarar för det som förr kallades truppservice, den personliga materielen som soldaterna bär med sig. Men hon har inga planer på att införa militär disciplin i klubben.

– Nä, det går inte! Fast lite har man väl blivit van vid befälens sätt att resonera och arbeta.

Klubben växer snabbt.

– Vi har de senaste fem åren växt ur kostymen. Det kräver planering på minutnivå för att planerna ska räcka till och vi har fått köpa in fler mål.

Löberöds IF hade hoppats få en konstgräsplan för vinterträningen. Det finns även andra önskemål, som fler omklädningsrum.

– Husen är för små och vi har bara fyra omklädningsrum. Vi kan därmed bara utnyttja två av de tre planerna. Ibland känns det som vi är långt från Eslövs kommun. Kommunikationen till Eslöv är svår. Ska vi dit på helgen måste alla barnen ta bil.

Ölyckehallen är väldigt liten.

– Vi har svårt att bedriva verksamhet under vintern. Vi vet inte riktigt varför det inte blev någon konstgräsplan men det var väl budgeten. Den hade underlättat väldigt för oss på vintrarna, säger Jeanette Jonasson, som ska försöka påverka kommunen.

– Vi hoppas att de ser oss.