Adjö till Adu – lämnar MFF för turkisk klubb

MALMÖ Enock Kofi Adu har spelat färdigt i Malmö FF. Med omedelbar verkan lämnar mittfältaren nu för en nysatsning i turkiska klubben Akhisar Belediyespor.

Malmö FF och den turkiska klubben har kommit överens om övergången men som vanligt lämnar man inte ut någon officiell övergångssumma.

Enligt Fotbollskanalen hade Adu emellertid en utköpsklausul på 600 000 euro, knappa sex miljoner kronor, i sitt kontrakt.

– Jag vill inte kommentera några summor, det enda jag kan säga är att Adu ville till Turkiet och nu är allt klart. Vi är väldigt glada för hans skull, säger agenten Hasan Cetinkaya till Fotbollskanalen.

Den nu 26-årige Enock Kofi Adu kom till Malmö FF under sommaren 2014.

Han anslöt då från norska Stabæk, en klubb han var utlånad till från belgiska Club Brugge.

Adu har varit starkt bidragande till Malmö FF:s framgångar de senaste åren, som under hans tid i klubben innefattar två SM-guld, två Champions League-gruppspel och ett supercupguld.

I höstas blev Adu uttagen till Ghanas landslag och han gjorde sin debut i en vänskapsmatch mot Sydafrika.

Malmö FF tackar via sin hemsida Enock Kofi Adu för hans betydelsefulla insatser för föreningen och önskar honom lycka till i framtiden.

– När han kom hit fick han omgående spela i Champions League-kvalet och presterade direkt. Adu är otroligt trygg med bollen och han har bidragit med ett snabbt passningsspel som har gjort att motståndarna fått väldigt svårt att sätta press på oss. Under Champions League visade han sin allra högsta nivå och i min mening var han bäst på plan hemma mot Atletico Madrid. Vi tackar honom för den här tiden, säger MFF:s sportchef Daniel Andersson.

Adu har skrivit på för 3,5 år i den turkiska klubben som ligger i mittenskitet av den turkiska ligan.

– Det har varit ett väldigt svårt beslut att lämna Malmö FF eftersom jag har känt mig som hemma här under mina 2,5 fantastiska år i klubben. Jag vill rikta ett väldigt, väldigt stort tack till den sportsliga ledningen, alla som arbetar kring laget och till alla fantastiska supportrar. Tack för er support och för det stöd ni har givit mig, säger Adu till mff.se.

– I livet måste du ibland välja att acceptera nya utmaningar för att testa dina kunskaper och det var anledningen till att jag tackade ja till den här övergången. Jag kommer definitivt att sakna Malmö FF, framför allt supportrarna och den stora kärlek ni har visat mig. Jag kommer aldrig att glömma er sång till mig: ’Adu Adu Adu, we love you’. God bless us all!, avrundar Adu.

