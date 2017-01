Polisen hoppas på tips efter skjutning

MALMÖ Den 18-åriga kvinnan fick allvarliga skador efter skottlossningen i Rosengård natten till i tisdags.

Men tillsammans med en man i 30-årsåldern lyckades hon att förflytta sig en kortare sträcka efter händelsen.

På tisdagen fanns ännu ingen gripen misstänkt för dådet. Men nu hoppas polisen få in tips från personer som kan ha sett vad som hände.

Det var strax efter halv fyra på natten som polis och ambulans larmades till Västra Kattarpsvägen i närheten av en falafelrestaurang.

När patruller kom till platsen hittades den svårt skottskadade kvinnan i ett grönområde bakom restaurangen. På plats fanns även den 30-årige mannen, som berättade att han är en vän till kvinnan.

Mannen hade inga skador, men ska ha blivit vittne till händelsen.

Exakt vad som har hänt är däremot oklart. Polisen ville på tisdagen inte gå ut med några detaljer kring själva händelsen. Och man vill inte heller berätta var någonstans som skottet eller skotten träffade.

– Men det finns ingen känd hotbild mot kvinnan, berättar Nils Norling, informatör vid polisen i Malmö.

– Den senaste tiden har det ju varit många skottlossningar i Malmö. Men det är mycket ovanligt att en kvinna blir skjuten.

18-åringen fördes i ambulans till sjukhuset och opererades under natten. På morgonen betecknades hennes tillstånd av polisen som allvarligt, men inte livshotande.

Under natten hölls förhör med den 30-årige mannen. Kvinnan hade på förmiddagen ännu inte kunnat höras. Men polisen hoppades kunna förhöra henne senare under dagen.

Patruller spärrade av ett stort område kring restaurangen och grönområdet. Cirka 300 meter av Västra Kattarpsvägen ingick också i avspärrningen.

Exakt var kvinnan sköts var på tisdagen något oklart.

Men det ska handla om en plats i närheten. Med hjälp av mannen ska 18-åringen sedan ha lyckats att ta sig en kortare sträcka på ett par hundratal meter.

Polisen hade en vapenhund på plats, men på tisdagen hade ännu inte något vapen påträffats.

Under natten och på tisdagen pågick jakten på den eller de personer som ligger bakom dådet.

Det handlar även om inre spaning och fler förhör med vittnen. Även dörrknackning genomfördes under tisdagen i området.

– Men vi hoppas får in fler uppgifter från närboende eller förbipasserande som kan ha sett något.

– I ett sådant här fall är det viktigt att få in tips och uppgifter om allt från personer till bilar som kan ha synts i området vid den här tiden.

Även små och till synes obetydliga detaljer kan vara viktiga och till och med avgörande i sådana här fall. Så vi är mycket intresserade av att människor hör av sig, säger Nils Norling.