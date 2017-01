Trelleborg

En kvinna i 40-årsåldern misstänker att hon haft en tjuvaktig gäst på besök då hon bjöd in till fest under nyårsaftonen. Strax innan tolvslaget upptäckte kvinnan att hennes husnyckel var borta, och under måndagen upptäckte hon att någon tagit sig in i hennes hus och stulit smycken och andra saker. Hon misstänker att det är en man i 25-årsåldern som deltog i nyårsfesten som tagit nyckeln och stulit hennes saker. Händelsen är rubricerad som stöld och egenmäktigt förfarande.