Libanesisk krog vid havet nu till salu

MALMÖ Med havsutsikt och Scaniaparken tätt in på ligger restaurangen Ma´vera. Nu är den libanesiska krogen till salu för rätt köpare.

– Vi vill gärna att köparen fortsätter med vårt koncept med orientaliskinspirerad inredning och mat, säger Cemil Karaman.

Det var han som startade krogen i april 2015 efter att ha ansvarat för elva andra restauranger, som Amazing Pizza i Sjöbo.

– Platsen är fantastisk, så nära havet som man kan komma i Malmö och vi har sol på terrassen från morgon till kväll sommartid då det är mycket folk i rörelse på strandpromenaden, berättar Cemil Karaman.

Solen lyser dock med sin frånvaro när Skånskan tittar in denna mulna och regniga januaridag.

Under lunchen har det ändå varit en del gäster, som arbetar i Västra hamnen eller är på besök. Efter lunchen kommer också en del stamgäster.

– Jag bor i Vellinge men åker gärna hit med mina kompisar för den fina atmosfären och maten, säger Jarmo Weckmüller, som tar för sig av den libanesiska lunchbuffén.

Sen starten har Cemil Karaman av privata skäl lämnar över ägarskapet till Mia Appelteg och är nu bara anställd.

– Men vi har samma vision en kvalitetsrestaurang i orientalisk stil där kunderna trivs. Nu måste hon som småbarnsmamma tyvärr sälja krogen, förklarar Cemil Karaman.

Sommartid har det varit musik vid solnedgången i parken utanför och vid dåligt väder har man flyttat in i restaurangen.

– Vi har periodvis också haft livemusik i lokalen till många gästers glädje. Tyvärr har vi fått sluta med det, på grund av klagomål från en granne.

Ma’vera Restaurang & Lounge beskrivs av företagsmäklaren Johan Malmqvist som en väletablerad restaurang med en stor uteservering, en relativt ny maskinpark och ett kök som är byggt för att klara av 100 gäster.

Nu är frågan vem som vill driva den havsnära restaurangen vidare.