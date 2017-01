Kommunalrådet vill ha färre flyktingar

MALMÖ Malmö är en stad där antalet arbetstillfällen och bostäder ökar liksom turisterna men det är också en stad där man har tagit emot många flyktingar i förhållande till resten av landet. Den bilden ger finanskommunalrådet Katrin Stjernfeldt när 2017 är i sin linda.

– Vi lever i en expansiv och kreativ stad som hela tiden växer, både när det gäller befolkning, bostäder och jobb. Samtidigt har vi tagit emot för många asylsökande i förhållande till resten av landet eftersom så många som de har valt att bosätta sig i Malmö på egen hand, säger finanskommunalrådet Katrin Stjernfeldt Jammeh två dagar in på det nya året.

Hon pratar om 2016 som ett av de mest händelserika åren hon har upplevt, både lokalt och internationellt.

– Det är oroligt och utspelar sig krig på många olika platser runt om, vilket också avspeglar sig för befolkningen i Malmö, som har anknytning till ett länder runt om i världen.

Flyktingströmmarna har man också känt av i Sveriges tredje storstad. Under 2016 har cirka 400 personer kommunplacerats i Malmö plus de 4 000 som själv har flyttat hit och cirka 600 som skulle ha kommunplacerats här 2017.

– Under 2016 har vi lyckats ordna fram 1 000 nya platser i skolan och en del bostäder. Det byggs också mer lägenheter än på länge. Men vi menar att Malmö har fått ta ett allt för stort ansvar för flyktingströmmen, anser Katrin Stjernfeldt Jammeh.

Därför har hon drivit frågan om Ebo-lagen upp till regeringen och lyckats få gehör för att fördelningen av de kommunplacerade asylsökanden ska göras om och att Malmö ska få ett mindre antal.

Katrin Stjernfeldt Jammeh ser fram emot en nytt år då hon förutom att få ner antalet flyktingar, även vill kämpa för att få fler poliser till Malmö, dra igång en polishögskola i stan och satsa mer på stans unga befolkning.

– Tyvärr har vi drabbats av ett stort antal mord och sprängningar under 2016 och polisen behöver mer resurser för att klara upp brotten. Därför har vi initierat ett möte med rikspolisen och inrikesminister Anders Ygeman.

Att få rekrytera fler poliser från Skåne och få dem att stanna i landskapet är en vision som Malmö hoppas förverkligas om en ny polishögskola öppnas.

Kommunledningen välkomnar också strängare vapenstraff som gör att polisen kan gripa dem som bär vapen och få dem häktade snabbare. Unga i utsatta områden vill man ta tag i tidigt och förebygga att de hamnar i gäng och kriminalitet.

– Grunden till att minska de sociala klyftorna är att få bort områden där folk är trångbodda, utan arbete och där barnen inte har någon chans att läsa sina läxor och hänga med i skolan, förklarar Katrin Stjernfeldt Jammeh.

Därför är hon glad att det byggs mer på Rosengård och Sorgenfri. Dessutom drar Malmö stad igång det nya området i Nyhamnen under 2017.

– I alla nya områden byggs det också in kontor och handel. Under 2016 flyttade flera nya företag till Malmö, som Orkla Foods, och 53 000 arbetstillfällen skapades, vilket är 6 500 fler än under 2015.

Malmö är också den stad som är bäst i landet på ökningen av antalet gästnätter, som gick upp med 15,5 % fram tills oktober 2016.

– Vår stad lockar både turister och näringsidkare, bland annat för vår unga och internationella befolkning som skapar en modern arbetsmarknad men också vårt kulturliv och andra attraktioner.

Katrin Stjernfeldt Jammeh menar att bilden av Malmö som ett farligt Chicago som sprids i vissa medier är inte helt sann. Bilden är mer komplex än så och har fler positiva inslag än negativa.

– Vi blundar inte för de problem som finns utan vill ta tag i dem. Det är därför som jag blev politiker, för att jag ville vara med om att förändra, säger Katrin Stjernfeldt Jammeh.

Hon menar att det finns goda förutsättningar för att kunna leva ett bra liv i Malmö. Personligen önskar hon att befolkningen och familjen får behålla hälsan och må bra 2017.