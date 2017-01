Kultur Tillsammans med ensemblen och nära publiken. Att lägga en teaterrepertoar så är en dröm som Kitte Wagner, Malmö Stadsteaters nya chef, har haft länge. Och nu ska den bli verklighet.

– Hjärtat i en teater är ensemblen, säger hon med kärlek i rösten.

Kitte Wagner

Född: 1968 i Danmark

Bor: I Köpenhamn tillsammans med sin man och två söner

Bakgrund: Utbildad i dramaturgi och kommunikation vid Roskilde Universitet. 1996 anställdes hon som dramaturg, projektledare och kommunikationsmedarbetare på Betty Nansen Teatret i Köpenhamn. 2007 tillträdde hon som vd för Nørrebro Teater tillsammans med skådespelaren Jonatan Spang och 2009 tog hon ensam över ledningen. 2014 lämnade hon Nørrebro för att i stället bland annat arbeta inom Askovfonden.

Aktuell: Nytillträdd som teaterchef och vd för Malmö Stadsteater

Kitte Wagner om …

… hur det kommer att vara på Malmö Stadsteater om tre – fyra år: ”Min dröm är att det finns mycket liv och att publiken vet precis vad en Hippkväll är. Det är en teatersalong fylld med många olika människor som alla känner sig hemma, känner att det är deras teater. De vet inte vad som ska hända men de vet att det är hög klass och hög kvalitet. Och det ska vara helt naturligt att några av de bästa i Europa regisserar föreställningarna. Publiken kommer också gärna tidigare och stannar kvar längre för att prata om det de upplevt. Och upplevelsen de får är tillgänglig men inte lätt. Sedan ska det naturligtvis också finnas öl och vin och god mat här. I själva huset är det en kosmopolitiska atmosfär och det är ganska vanligt med olika språk bakom scenen – tyska, engelska och danska. Och när man kommer in här ska man liksom känna – oj, det är högt i tak! Och ensemblem lyser som något alldeles speciellt.”

Danska Kitte Wagner är 48 år och utbildad i dramaturgi och kommunikation. Hon har arbetat i den danska teatervärlden i mer än 20 år och bland annat suttit i ledningsgruppen på Betty Nansen Teatret och varit chef på Nörrebro Teater. Ändå kändes det som om någonting föll på plats när hon fick jobbet som chef på Malmö Stadsteater efter Petra Brylander.

– Jag brukar säga att jag har en lunga och så en teaterlunga och teaterlungan har det varit hål i ett tag. Det kändes som energi och luft sipprade ut.

Vad jag inte visste var att hålet var format som Malmö Stadsteater. Det var bara dunk, så passade den rakt in där. Och jag har verkligen tusen saker jag vill göra.

Även staden Malmö lockade att arbeta i och i en värld där vi stänger gränser och bygger murar ser Kitte Wagner det också som ett demokratiskt projekt att passera gränsen mellan Danmark och Sverige varje dag på väg till jobbet.

– Malmö är världens tredje mest internationella stad, det finns mer än 170 nationaliteter och det är verkligen en kosmopolitisk stad, både ful och fin, konstaterar hon.

Kitte Wagner började sitt nya jobb i oktober. Vi träffas i hennes stora, vackra kontorsrummet i Hippbyggnaden där hon fortfarande fascineras över kombinationen av högt i tak, stuckaturer och modern teknik.

När vi slagit oss ner med vars en kopp kaffe berättar hon att än så länge handlar arbetat mycket om att lära känna teatern och alla anställda. Hon förvånas över hur lätt allting varit och beskriver målande hur mycket fjärilar, eller ”sommerfugler”, hon hade i magen när hon stod på Hipps scen och skulle hålla tal för 50-60 personal som satt i salongen.

– Men så såg jag ansiktena och bara tänkte – nu är vi här och det kommer att bli bra. Det kan hända att jag inte sover på natten för att allt flaxar i huvudet på mig men jag har aldrig varit rädd. Det har också mycket att göra med att teatern har så fin ställning, ekonomiskt och konstnärligt. Samtidigt är det ensemblen som är hjärtat här och den är Sveriges finaste – det säger alla. Och det är en hantverksorienterad ensemble, ingen primadonnaensemble.

Säsongen som kommer, hösten 2017 och våren 2018, är det fortfarande Petra Brylander som har lagt repertoaren men för sin egen första säsong har Kitte Wagner stora planer. En dröm ska äntligen bli verklighet.

– Jag har inte pratat så mycket om mina visioner förut men nu känner jag för att göra det och jag säger två saker som chef här. Det ena är att ensemblen ska vara dramaturgiatet. Det handlar om en konstnärlig vision att ge mer makt tillbaka till skådespelarna. Det andra är att komma lite närmare publiken innan repertoaren slås fast.

Rent praktiskt innebär detta att Kitte Wagner börjar med att samla in förslag till repertoaren hösten 2018 och våren 2019 från teaterns skådespelare. Och det visar sig att det arbetet är igång. På en anslagstavla som hon håller utom läsavstånd för mig är 70 (!) olika idéer från skådespelarna redan är listade.

– Sedan har jag suttit ner med en grupp som består av tre regissörer – Simon Moqi Trolin, Heinrich Christensen och Sara Cronberg från Unga Teatern – och så teaterns dramaturg Anna Kölén. Vi är den konstnärliga ledningen och har tillsammans tittat på idéerna som kommit in och har också egna idéer. Det kan handla om allt från att man skulle göra något på den här boken nu, att det var länge sedan vi spelade den här klassikern till att man är kär i en speciell musiker eller vill göra något på en speciell tema. Det här är första steget. Snart kommer andra fasen när vi testar kanske tio av de här idéerna i en workshop, på golvet med skådespelarna. Då känner man när det finns en speciell energi i rummet, vilka idéer som är mogna.

– Sedan kommer sista fasen när publiken kommer in, fortsätter Kitte Wagner, Inte för att de ska bestämma, vi är konstnärerna och ger vi publiken vad de vill ha blir de besvikna. Det handlar mer om att se vad som vibrerar med publiken. Efter det fattar vi beslut om repertoaren.

Kitte Wagner tror inte att någon annan teater i Sverige arbetar så här och inte heller i Danmark. Men hon har burit på sin idé ända sedan hon gick dramaturgiutbildning och träffade en lärare som poängterade att skådespelarna är allt – tillsammans med publiken.

– Han sa att man kan ta bort regissören, dramatikern och rummet. Sitter det bara en skådespelare på en sten och berättar något för en annan person så har vi teater. Det har aldrig riktigt lämnat mig men jag har inte kunnat förverkliga det innan eftersom jag inte jobbat med en fast ensemble förut.

Vad tar du med dig från danskt teater?

– Helhetstänket, att teater är ett socialt event för publiken och det har också att göra med det som sker i foajén och på restaurangen. Där är vi ganska långt i Danmark.

Kitte Wagner vill också göra Malmö Stadsteater ännu mer internationell genom att ta hit framförallt regissörer, scenografer, koreografer och dramatiker från andra länder – inte minst från Danmark där hon har gott om kontakter.

– Men jag kommer inte att anställa danska skådespelare. Det har med språket att göra och är för publikens skull. När Stockholms blodbad spelades här var det både danska och svenska skådespelare och det behövdes just där. Då textade vi, men det blir ändå ett avstånd för publiken. Men vad gäller de andra yrkesgrupperna har jag verkligen en önskan att öppna teatern mot kontinenten.

Vad får man om man öppnar upp?

– Ett större utbud först och främst. Då har man så många talanger att plocka av. Man får också inspiration, vi gör alla teater på olika sätt. Det är annars lätt, och det tror jag gäller för både Danmark och Sverige, att det blir samma lilla grupp av regissörer och scenografer som jobbar överallt, Öppnar man dörrarna för fler öppnar man också för publiken att få chans att lära känna ännu fler intressanta historieberättare. Dessutom – tar man in någon ny regissör till exempel, så ser de också på ensemblen med nya ögon.

Precis som Kitte Wagner vill lära känna teatern och skådespelarna vill hon naturligtvis också lära känna publiken och hon har redan hunnit träffa dem en del – inte minst den stora barnpubliken som strömmat in huset efter premiären av Karl-Bertil Jonsson julafton. Och Kitte Wagner avslöjar att hon älskar att studera publiken under föreställningarna.

– Du vet, jag är en publikfetischist, jag får aldrig nog av att titta på publiken och hur de reagerar.

Hon har också ambitionen att nå ut till så många olika grupper som möjligt i Malmö och övriga Skåne.

– En stadsteater måste vara väsentlig för alla men hur man når ut till alla, varav en del kanske inte ens kan svenska, är en utmaning för alla kulturinstitutioner. Om jag sa att det var lätt skulle jag vara en amatör. Vår organisation är exkluderande på många sätt som det är lätt att bli blind för. Vad vi kan göra är det som vi redan gör med Unga Teaterns Sagorna till exempel – åka ut och göra föreställningar. Sedan ska vi ha stort fokus på det som är relevant för alla och det handlar mycket om vem man anställer – vem som skriver, vem som regisserar och vem som står på scen. Men det finns ingen kvickfix, det här är långsiktigt och en process.

Förutom att lära känna teatern, ensemblen och arbeta med kommande repertoar arbetar Kitte Wagner också på att lär känna Malmö, som hon är lite kär i säger hon. Hon har redan hittat en frisör här men vill hitta sitt eget stamstället och malmöiter att prata med som inte är hennes kollegor.

Hon har möjlighet att övernatta i Malmö några nätter i veckan men basen är kvar Köpenhamn där hon bor tillsammans med sin man som är skådespelare och två söner på 12 och 18 år. När hon är stressad lagar hon gärna mat men det är ändå teater som är hennes stora hobby

– Fast ska jag koppla av helt så tittar jag på vatten, går längs havet säger hon. Och nu har jag också glädjen att se sundet nästan varje dag. Det är bra.