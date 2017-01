HIF-ikon går till IFK Göteborg

Helsingborg Helsingborgs IF blir av med en riktig ikon inför den kommande säsongen. Sven Andersson är klar som målvaktstränare i IFK Göteborg.

Den förre målvakten Sven Andersson lämnar sitt uppdrag som assisterande tränare för Helsingborgs IF:s akademilag att bli målvaktstränare i allsvenska IFK Göteborg.

– Jag vill tacka alla HIF:are för alla de här åren som jag varit en del av HIF och föreningen kommer för alltid att vara en del av mig, säger Sven Andersson till HIF:s hemsida.

Sven Andersson har varit i Helsingborgs IF sedan 1993, frånsett sex månader i West Ham 2001, och vann bland annat ett SM-guld och spelade Champions League.



Efter målvaktskarriären har han varit tränare och han var en del av staben kring A-laget under de framgångsrika åren 2010-2011.

Sven Andersson gör sitt första pass i IFK Göteborg under onsdagen. 53-åringen är välbekant med Göteborg som stad. Under 1980-talet vaktade han målet i Örgryte IS och vann SM-guld 1985.

– Ska inte säga att jag är tillbaka hemma, för det kommer alltid att vara Strömstad. Däremot ska det givetvis bli spännande och en härlig utmaning att arbeta i en storklubb och i en miljö som få kan matcha i svensk fotboll, säger Sven Andersson till IFK Göteborgs hemsida.

IFK Göteborgs tidigare målvaktstränare Stefan Remnér har flyttat till Kina för att ha samma roll i Sven–Göran Erikssons nya klubb Shenzhen FC i den näst högsta ligan.