Försökte lura sig in hos 92-åring

ARLÖV När mannen ”från kommunen” satte foten i dörrspringan för att få komma in i bostaden stod den 92-åriga kvinnan på sig och drog igen dörren.

Hon blev misstänksam direkt mot mannen som ringde på i hennes hus i torsdags den 29 december.

– Väldigt bra agerat av kvinnan, berömmer kommunpolis Håkan Persson i Burlöv.

– Det är jätteviktigt att äldre är oerhört försiktiga när för dem okända personer ringer på och kräver att få komma in. Kvinnan gjorde allt rätt, säger han.

Det var i torsdags vid tiotiden på förmiddagen som det ringde på kvinnans porttelefon i huset där hon bor i Arlöv.

Mannen påstod att han kom från kommunen och kvinnan släppte då in honom i trapphuset.

Strax därpå ringde han på hennes ytterdörr och hon gläntade på denna men ville inte släppa in besökaren.

– Hon frågade vem han var och vad han ville, men det ville mannen berätta först när han kommit in i lägenheten, säger kommunpolis Håkan Persson.

Mannen sade att han kom från Burlövs kommun och visade en fyrkantig bricka för den 92-åriga kvinnan, men den förklaringen trodde hon inte på.

Kvinnan vägrade släppa in mannen. När hon skulle dra igen dörren satte han foten emellan.

Men kvinnan stod på sig, höll fast i dörren och lyckades få igen den.

Därefter försvann mannen.

– Det var tufft handlat av henne. Det händer att personer lurar sig in hos äldre i syfte att stjäla, därför var detta ett jättebra agerande av kvinnan. Att äldre har en säkerhetskedja på sin dörr är också ett bra tips, säger Håkan Persson.

Kvinnan har beskrivit mannen som ringde på som medelålders och klädd i mörka kläder.