Dansk varning för oväder

DANMARK DMI, Danmarks meteorologiske institut, gick på tisdagskvällen ut med en varning för vindstötar med stormstyrka och förhöjda vattennivåer på upp till 1,8 meter.

Den tilltagande blåsten gjorde att DMI gick ut med en allvarlig varning till framför boende på Bornholm och de östra, kustnära delarna av Själland, Fyn och Jylland.

Här väntades under kvällen och natten vindar med kulingstyrka, 14-20 meter per sekund från nordväst och vindstötar med stormstyrka, 25-30 meter per sekund.

DMI varnade också för dramatiskt förhöjda vattennivåer i kustnära områden med höjningar på 1,3 upp till 1,8 meter.

”Beskyt dig selv og din ejendom.

Kraftig vind kombineret med forhøjet vandstand vil medføre store kystoversvømmelser og betydelig skade på bygninger og kystsikring. Offentligheden opfordres til at undgå unødig færsel i oversvømmelsestruede kystområder samt efterkomme rådgivning fra myndighederne” varnade DMI på sin hemsida.