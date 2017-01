Radioaktiva rester från ESS orsakar oro

lund Svensk Kärnbränslehantering (SKB) har inte löst frågan om var det radioaktiva avfallet från forskningsanläggningen ESS ska förvaras.

Det finns därför en risk för provisorium som inte uppfyller kraven på säkerhet och miljö, menar Naturskyddsföreningen i Lund i en skrivelse till Strålsäkerhetsmyndigheten.

Naturskyddsföreningen agerar med anledning av det avtal som slutits mellan ESS och SKB.

”Innehållet i avtalet ger anledning att tro att provisoriska lösningar kommer att krävas, vilket kan medföra att Lund måste mellanlagra det radioaktiva avtalet under flera decennier om ESS får tillstånd till provdrift”, skriver Per Blomberg, ordförande.

Föreningen påpekar att den anläggning i Forsmark där kortlivat radioaktivt avfall förvaras snart är full, och SKB uppger att bolaget inte har räknat med avfallet från ESS i den ansökan om att bygga ut förvaringen som lämnats in.



Lika osäkert är avtalet när det gäller långlivat avfall. På sin hemsida uppger SKB att slutförvaret av det slags rester endast finns som ett koncept. Först i mitten av 2040-talet tror bolaget att en sådan anläggning, kallad SFL, kan vara klar.

Lunds naturskyddsförening sätter bristerna i relation till att ESS planerar att starta provdriften 2019 för att uppnå full drift 2025.

Detta skulle innebära cirka 25 års produktion av långlivat avfall som ingen vet var det ska förvaras, menar Per Blomberg.

”Det finns alltså en stor risk att det radioaktiva materialet kommer att mellanlagras i Lund på obestämd tid på samma sätt som det resterna av det rivna Barsebäcksverket nu lämnats i Kävlinge i väntan på att SFL (anläggningen för långlivat avfall, red anm.) ska bli verklighet”, skriver han.

Peter Jacobsson, ansvarig för säkerhet, miljö och hälsa på ESS, uppger för Skånska Dagbladet att Naturskyddsföreningens oro är obefogad. Strålsäkerhetsmyndigheten kommer inte att ge ESS tillstånd att trycka på startknappen förrän anläggningen kan visa att den kan garantera hela kedjan för hantering av avfallet.

– Den dag vi har något avfall att deponera, när vi behöver byta ut vårt målmaterial första gången, tidigast 2025, kommer anläggningen för kortlivat avfall att vara utbyggd och troligtvis den för långlivat också, säger Peter Jacobsson.

Att bygga en tillfällig mellanlagringsförvaring i Lund är uteslutet, fortsätter han.

Peter Jacobsson uppger att radioaktiviteten från avfallet från ESS, bestrålat volfram, kommer att ha klingat av helt om 200-300 år.

Det ska jämföras med avfall från ett kärnkraftverk som måste förvaras säkert i upp till 100 000 år.