Vipans lärare mår dåligt

lund De fackliga organisationerna sätter ner foten på gymnasieskolan Vipan. De anser att skolledningen har drivit sparkraven för långt. Resultatet har blivit en allt tydligare ohälsa bland lärarna och flera är långtidssjukskrivna på grund av stress.

– Halva problemet är det ekonomiska underskottet. Det andra är att rektorn har lagt på oss fler arbetsuppgifter. Vi har fått dubbelt så mycket konferenstid. Dessa möten är dessutom detaljstyrda, säger Fredrik Andersson, biträdande huvudskyddsombud och kommunombud för Lärarnas Riksförbund.

– När det gäller underskottet finns det olika sätt att göra besparingar på. Skolledningen och den administrativa personalen har utökats, samtidigt som man har skurit ner på bibliotek och vaktmästeri.

40 procent av lärarna har fått mer undervisningstid, fortsätter Fredrik Andersson.

Lärarnas Riksförbund och Lärarförbundet gjorde den 22 november en framställan till arbetsgivaren enligt arbetsmiljölagens paragraf 66 a. Arbetsgivaren svarade, men enligt facken på ett otydligt och motsägelsefullt sätt.

Den 20 december beslutade facken därför att ta ärendet ett steg längre och begära att ett föreläggande från Arbetsmiljöverket.

– Arbetsgivaren svarade genom att skicka in resultat från medarbetarenkäten och statistik på sjuktal som skulle visa att läget inte är så allvarligt som vi hävdar, men vi menar att sjuktalen stödjer vår uppfattning om att hälsoläget. Sjuktalen är högre än i andra delar av förvaltningen och vi känner till att många lärare mår dåligt, säger Fredrik Andersson.

Utbildningsnämndens ordförande Anders Ebbesson (MP) är insatt i ärendet, men vill inte uttala sig i detaljfrågor. Han har dock uppmanat utbildningsdirektören att stötta skolledningen vid behov.

– Jag tror att situationen har uppstått genom en kombination av ett tufft ekonomiskt läge och en krävande arbetssituation elevmässigt. Men jag kan inte gå in i dialogen mellan rektor och personalrepresentanter. Den ska hanteras enligt det regelverk som finns, säger Anders Ebbesson.

Vipan har haft ett underskott på cirka 3,5 miljoner kronor, som släpat efter sedan flera år. Nämnden har velat skriva av detta, men det har inte varit möjligt.

Under innevarande år har underskottet försvunnit genom att Vipan fått in mer pengar, främst på grund av att elevpengen ökat genom nyanlända.

– Eftersom det ekonomiska läget är bättre borde skolledningen kunna släppa på bromsen igen. Det skulle leda till en bättre situation för lärarna. Problemen borde gå att lösa nu, säger Anders Ebbesson.

Han menar att Vipan har en svårare situation än de andra gymnasierna genom att eleverna på yrkesförberedande program är något mer krävande än elever på studieförberedande utbildningar.

Han vill därför se över om inte skolpengen kan ökas något för de yrkesförberedande programmen, vilket i sin tur medför lättnader för Vipans personal.

– Vi ska diskutera den frågan inför budgeten 2018. Eftersom det ekonomiska läget är ansträngt i hela kommunen, skulle det i så fall innebära att vi måste sänka elevpengen på de studieförberedande programmen, säger Anders Ebbesson.

Rektor Johan Aspelin svarar Skånska Dagbladet att han har semester och att att han inte har några kommentarer vad gäller lärarfackens begäran om arbetsmiljöåtgärder.

Det är upp till Arbetsmiljöverket att göra en bedömning, avslutar Johan Aspelin.