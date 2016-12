Jazzig start på nya året med Hörby Big Band

HÖRBY

Det blir storbandskonsert i Hörby på trettondagen. Hörby Big Band bjuder traditionsenligt in till trettondagskonsert i Hörbysalen i kommunhuset fredagen den 6 januari klockan 15.

– Det kommer att bli en eftermiddag fylld med härlig storbandsmusik och med många välkända låtar i repertoaren, säger Alf Rosenbäck, ordförande i Hörby Big Band.

Hörby Big Band har funnits sedan 2009 då ett gäng lokala musikentusiaster bestämde sig för att starta ett storband i Hörby igen. Hörby hade då varit utan eget storband i några år sedan Frosta Big Band hade lagt ner.

Hörby Big Band har traditionell storbandssättning och består av ett 20-tal musiker från såväl Hörby som andra delar av Skåne.

Kapellmästare är Johan Elmqvist.

– Det finns ett stort sug efter storbandsmusik. Det märker man på våra konserter och dansspelningar, och det är fantastiskt roligt att en liten ort som Hörby har ett eget storband. De flesta storband finns annars i städerna, säger Alf Rosenbäck.

På konserten på trettondagen framför Hörby Big Band bland annat Satin Doll, New York New York, Strike up the band, On the sunny side of the street och Moondance. Sångsolist är Jennie Haglund.

Förköpsbiljetter finns på Sandahls Modehus. Biljetter säljs också vid entrén på konsertdagen.