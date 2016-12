15 skolor i Skåne uppvisar allvarliga brister

Skåne 101 skolor hotas med vite av Skolinspektionen på grund av brister. 15 av dem finns i Skåne län.

I årets utredning så finns det många gemensamma punkter vare sig det gäller grundskola eller gymnasieverksamhet i privat eller kommunalregi. Det är uppenbart att det finns lite utrymme för lärarna att ge eleverna det lärarstöd som eleverna behöver, vilket kan hänga ihop med lärarbristen och för stora klasser. Något utrymme för att ge extra anpassning till elever med särskilda behov eller svårigheter står heller inte högt inom skolverksamheterna idag. Inte heller att göra individuella utredningar på vad enskilda elever kan ha för behov.

I många av fallen som har fått vite så anstränger sig inte ens skolorna för att göra en utredning om en elev har ett specifikt behov. Allt tillsammans bidrar förstås till att eleverna inte kan uppnå ens de lägsta kunskapskraven. Det vill säga de kriterierna som minst krävs för att eleverna ska kunna gå ut skolan med betyget godkänt. I många av fallen är återkopplingen till eleverna även dålig, vilket gör det ännu svårare för dem att uppnå målen.

Det är inte bara i klassrummet som det finns tydliga brister. I många av fallen så finns problemen på högre nivå inom organisationen. Det vill säga i hela organiseringen av skolverksamheten och när det gäller i vilka undervisningsgrupper som eleverna placeras. Här uppvisar Lunds kommun stora brister.

Lite intressant är också att det i listan över vitesförläggningar, utöver de 15 fallen, finns med tre fall som inte har just med själva skolverksamheten att göra. Det handlar om verksamheter som utgör ett komplement i många skolbarns vardag. Lunds kommun får exempelvis betala böter för att fritidsverksamhet inte har erbjudits varken under den delen av dagen som eleverna inte går i skolan eller under lov. Ett annat fall är Skånska Småstadens Kulturskola i Staffanstorp som uppvisar brister när det gäller undervisning och lärande, men också när det gäller trygghet, studiero och åtgärder mot kränkande behandling. Just brist på trygghet och studiero är ett återkommande mönster inom både de kommunala och privata skolorna som finns med på listan.