Vollsjöbo pionjär inom andelsbiodling

Vollsjö Som en av de första biodlarna i Sverige satsar Rickard Hansson på andelsbiodling. Ett sätt för köpare och odlare att dela på risken om skörden slår dåligt – men också vinsten om den går över förväntan.

Utanför en tegelvilla på Pregestadsvägen står ett par bikupor uppställda. I trädgården är det kyligt men inne hos de sovande bina hålls temperaturen jämn. Också för Rickard Hansson är det en lugn period, under vintern sköter bisamhällena sig i princip själva. Men lugnet till trots lurar många svårupptäckta faror.

Den amerikanska yngelrötan kan utplåna hela samhällen och förvandla bina till en illaluktande sörja, Varroakvalstret deformera de små djuren så att samhället blir så försvagat att det helt sonika dör ut.



– Sedan är det mycket som spelar roll för hur mycket honung det blir, berättar Rickard Hansson.

De många svårigheterna med biodling har också fått många biodlare att lägga av. Men Rickard Hansson som driver Biodlartjänster Skåne har framtidstro. Planen är att utöka de 30 samhällena han har i dag till de runt 200-250 som krävs för att han ska kunna leva på det. Idéerna är många. Alltifrån att ge kurser – till att som nu satsa på andelsbiodling.

– Varför inte? Det är ett sätt för mig som biodlare att säkra en inkomst, nu säljer jag tio andelar i en kupa som ett bra år kan ge upp till nittio kilo honung men också runt tjugo kilo ett sämre år, säger Rickard Hansson.

Om samhällena blir helt utplånade då? Nej, helt utan honung blir inte andelsköparna, berättar Rickard Hansson. i så fall tar han av de andra samhällena.

– Jag är för snäll för det, säger han.

Hitintills är det fyrtio andelar i fyra olika bikupor som bjudits ut till försäljning. Rickard Hansson säger att de gick åt snabbt och att han blivit kontaktad av personer från alltifrån Kalix till Stockholm. En aviseringen på sociala medier häromveckan var det som gav den stora spridningen.

– Jag är säkert uppe i 150 ansökningar nu, men jag har begränsat mig till de fyra kuporna. Jag vill känna på om det först det passar mig.

Kanske ligger Rickard Hanssons satsning väl i tiden. Idén med att kunna köpa in sig på en andel kommer från början från jordbruket och är störst i USA, där det går under namnet Community supported agriculture. Att finansiera matproduktion på det sättet är också något som under senare år fått allt större spridning i Sverige.

– Det är i ropet, jag tror det är en grej som kommer att öka mer och mer, påpekar Rickard Hansson.

Varför?

– Just för att det går att veta varifrån maten kommer ifrån. Det blir inga mellanhänder, utan kommer direkt från odlaren. Är det i handeln vet man ofta inte var det kommer ifrån.