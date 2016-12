Tungt uppdrag fortsatt instabilt

OPINION

Efter två avgångar från uppdraget på ett halvår sticker nationella samordnaren mot religiös extremism ut särskilt.

Turerna kring samordnaren mot våldsbejakande extremism har varit många och bitvis rentav frågeväckande. När Mona Sahlin från början utsågs fanns över blockgränsen hopp om ett bra arbete med viktiga insatser. Birgitta Ohlsson, då demokratiminister, utnämnde formellt Sahlin och gav ett genuint intryck av att ha goda förväntningar. Förmodligen var tanken då att en och samma person skulle leda arbetet under det tre år långa förordnandet som uppdraget ska vara. Vid det här läget har såväl Sahlin som hennes efterträdare hunnit kliva av. Är området prioriterat för regeringen? De många turerna ger ett minst sagt dåligt intryck. Hur det offentliga arbetet mot extremism bäst och mest effektivt bedrivs är ingen enkel fråga. Tydligt är däremot att regeringen inte tycks ta arbetet på fullt allvar. Utnämningen av Anna Carlstedt är ett talande tecken.

För bara ett halvår sedan av avgick Mona Sahlin efter att nya privata tvivelaktigheter hade framkommit, bland annat ska falska intyganden ha förekommit. Under sommaren rekryterades Hillevi Engström att ta över, tidigare mest känd för att ha varit moderat arbetsmarknads- och biståndsminister i alliansregeringen. Även om stormigheterna kring Sahlin lär ha skapat en bitter eftersmak för kontorets anseende var bilden hos många att situationen då skulle ordnas upp. Men innan året ens hade tagit slut lämnade alltså även Engström.

Förväntningarna får nu sägas vara stora. När vi går in i 2017 tillträder Anna Carlstedt som ny nationell samordnare mot våldsbejakande extremism. Visserligen har hon inte tillträtt ännu och det återstår att se hur hon kommer att sköta sitt förordnande under den korta tid som nu återstår av projektet. Samtidigt är det svårt att känna optimism inför nyrekryteringen. I grunden är Carlstedt humanioraakademiker, som bland annat forskat inom franska och litteratur. Därutöver har hon den senaste tiden utmärkt sig genom sex års ordförandeskap i nykterhetsföreningen IOGT-NTO. Under det senaste året var Carlstedt även ordförande för Röda korset. Detta ska hon dessutom inte ha lämnat under lugna former, utan fick i mitten av oktober i år kliva av på grund av vad ett pressmeddelande kallade ”bristande samsyn”. Att ägna sig åt civilsamhällesengagemang i frågor man brinner särskilt för är behjärtansvärt. Likaså kan säkert hennes forskning, bland annat en bok om julmustens historia, ha stort värde för många intresserade. Hur hennes bakgrund skulle meritera för en roll som delegerar statens insatser mot extremism är däremot minst sagt svårt att se.

Oavsett hur pass väl hon har utfört tidigare uppdrag och hur initierat hon har utfört sin forskning rör de helt enkelt fullkomligt andra områden. Att Carlstedt för två månader sedan fick lämna ett ordförandeskap för självaste Röda korset på grund av uttalat problem med ledarskapet gör det särskilt svårt att förstå varför hon erkänns en så pass tung och delegerande befattning nu. I det läge vi befinner oss i hade det varit naturligt om regeringen verkligen försökt hitta en lämplig person, med specialiserade kunskaper om extremism och gedigen erfarenhet av att leda. Det är föga troligt att ingen mer lämpad fanns att hämta, varken inom politik, förvaltning eller akademin.

Återkommande syns nya rapporter om extremismens skadeverkningar i Sverige och världen. I det läget hade Sverige förtjänat en extremismsamordnare med brett och förankrat förtroende.