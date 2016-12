Politiska samarbetet som seglar i medvind

2014-2016 Här är ett urval av händelser och beslut som inträffade mellan 2014 och 2016 som inte nämns i artikeln.

r Fördjupad översiktsplan för Ystad hamn och avtal med polskt rederi om nya färjor år 2019.

r Styrketräningslokal på Ystad arena.

r Kostnadsfri kollektivtrafik för Ystadsbor äldre än 75 år från 1 januari 2017.

r Regementsgatan blir en grön förbindelse mellan två stadsdelar 2017.

r Integrationsenhet med samordnare.

r Barnchecklista som används vid beslut i nämnderna.

r Bibliotekets renovering, ny biblioteksplan och meröppet även på filialerna.

r Ny va-plan.

r Bowlingshall på badhuset.

r Folkhälsoberedning och folkhälsoplan.

r Fjärde teknikåret införd på gymnasiet.

r Seniorernas hus i servicehuset Göken i Ystad och boendet i Löderup.

r Utökat antal anställda på skolan och förskolan.

r Kulturgaranti inom äldreomsorgen.

r Kommunen köp av varor och tjänster ska vara klimatsmarta och förenade med kvalitet.

r Pågående destinationsutveckling inom turistnäringen.

r Utställningen Archeomusica och Klostrets 750-årsjubileum.

r Fixartjänsten för äldre utökas.

r Sommarjobbsgaranti för ungdomar.

YSTAD

Samarbetet mellan Socialdemokraterna och Centerpartiet har gått in i andra halvlek med två händelserika år bakom sig som det styrande blocket i Ystads kommun. Det viktigaste målet är att få kommunen att växa genom fler bostäder, jobb och invånare med en ekonomi i balans.

Kent Mårtensson och Eva Bramsvik Håkansson är samarbetets ansikten utåt. Det handlar om en personlig relation som utgår från ömsesidigt förtroende och respekt för varandras politiska skillnader. Centerpartiet tillhörde det tidigare borgerliga styret. Vid valet 2014 blev Eva Bramsvik Håkansson och Kent Mårtensson överens om att det fanns förutsättningar för partierna att jobba tillsammans.

– Det visade sig att det fungerar väldigt bra mellan oss, men vi har inte stått så långt från varandra tidigare heller. Det har mycket med personrelationen att göra. Vi har ett dokument som vi har skrivit samman om vad vi ska åstadkomma och det vi ska jobba med, säger Kent Mårtensson, kommunstyrelsens ordförande.

– Före valet var vi tydliga med att öppna för samarbete om vi fick med oss vår politik och så resonerade Kent också. Ett av Centerns områden är miljön och vi har förstått att socialdemokraterna tycker också att den är viktig, säger Eva Bramsvik Håkansson, kommunstyrelsens förste vice ordförande.

Samarbetet fick en tuff öppning med frågan om Lantmännens tomträtter.

Kent Mårtensson berättar:

– När vi kom in här den 16 januari fick vi på bordet frågan om hur vi skulle gå vidare med hamnprojektet och då stod vi där med ett gäng advokater som satte ögonen i oss och frågade: Ska vi fortsätta den rättsliga vägen eller vad vill vi nu göra? Det hade vi inte över huvud taget resonerat om. Vi valde att förhandla med Lantmännen för att komma fram till en lösning. Det var bättre än att vi skulle stångas med dem i en massa rättsliga processer.

I slutet av 2014 slöts en överenskommelse som innebär att kommunen får tillgång till alla fem tomträtter år 2021 för 63 miljoner kronor och därmed öppnade det möjlighet att planera ett nytt bostadsområde, Sjöstaden, när hamnen har flyttat längre ut.

Just att bygga fler bostäder ser de som ett av de viktigaste pusslen för att få Ystad att växa och få fler invånare. I år nåddes målet med 1 procents ökning.

Men de nådde inte målet med 50 bostäder i genomsnitt årligen som är ett ägardirektiv till Ystadbostäder. I gengäld bygger privata byggherrar ett 70-tal bostäder under 2016. Ystadbostäder har dock påbörjat 42 nya lägenheter i kvarteret Lichton. I kvarteret Fridhem byggs fastigheter om för 20-tal mindre lägenheter. Nya detaljplaner i Västra Sjöstaden ger möjlighet till 350 nya bostäder och försäljning av villatomter i Nybrostrand kommer i gång 2017. Detaljplaner för Kokillen och Trädgårdsstaden är också klara.

– Om man ska titta på bostadsbyggandet så har det varit en lång uppstart men nu ligger vi liksom slag på slag, mycket kommer att hända på den fronten. När det gäller bygglov så fick jag nyligen en uppgift om 117 beviljade under detta år, säger Kent Mårtensson.

De har gemensam fokus på näringslivet för att förbättra förutsättningar för företagarna att skapa fler jobb i kommunen. Ett led i det arbetet var att 2015 flytta näringslivsenheten till Gamla rådhuset. Där huserar näringslivsrådet, nyföretagarcentrum, citygruppen, tillväxt syd, köpmannaföreningen och företagslotsen. Där kan företagare få samlad hjälp i stället för att söka den på olika håll.

– Vi jobbar intensivt med näringslivet och lyckades rätt bra i årets rankning då vi ökade rejält och det får man väl säga att det är ett kvitto på att vi är på rätt väg. Vi har gjort 50 företagsbesök och det är uppskattat. De kan då ställa frågan om kommunen kan bidrag med något, säger Kent Mårtensson.

– Här fick vi med vår politik om näringslivet, satsningen på näringslivskontoret, ökad tillgänglighet för företagare, och de många företagsbesöken. Det gör väldigt mycket att företagarna har nära till politiken. Vi hjälps åt tillsammans med tjänstemännen för att fånga upp deras behov. Det är lättare att föra politik när man vet förutsättningarna, förklarar Eva Bramsvik Håkansson.

Ystads kommun utsågs till Årets nyföretagarkommun 2015 och i Svensk näringslivs rankning avancerade Ystad med 75 placeringar till plats 32 i Sverige.

Byaprogrammet är en fråga som Kent Mårtensson och Eva Bramsvik Håkansson pratar nästan lyriskt om. Det har tagits fram och beslutats för Svarte, Glemmingebro, Löderup och nu står Sövestad på tur.

– Byaprogrammet var något som socialdemokraterna initierade som låg väl i handen för oss. Där är det väldigt lätt att samarbeta. Det har visat sig vara en lyckad satsning att få byarna vara delaktiga i att få fram åtgärder som berikar dem. Det kan vara allt från aktivitetsanläggningar till att förbättra någon väg och belysning, säger Eva Bramsvik Håkansson.

Det handlar också om att binda samman staden och byarna med bättre kollektivtrafik, infrastruktur och cykelvägar för att öka antalet invånare även på landsbygden. Cykelvägar byggs mellan Hedeskoga och Sövestad 2017 och längst kusten mellan Hammar och Skillinge 2019.

De ser bara fördelar med att vara i majoritet men de står inför stora utmaningar: utbyggnaden och flytten av Ystad hamn till det yttre läget, en ny hamnnära stadsdel, Sjöstaden, integrationsarbetet, bygget av Surbrunnsskolan, klimatneutral kommun år 2020 och utbyggnaden av vatten och avlopp på landsbygden.

Hittills uppvisar kommunen plus i kassan trots stora investeringar som Ystad arena, badhuset, nytt vatten- och reningsverk och fortsatta satsningar på vård, skola och omsorg.

– Det känns skönt att inte behöva sitta och vara nervösa, för det tar kraft, vi får genom våra budgetar, och det är grundläggande för att vi ska kunna fortsätta styra, säger Kent Mårtensson.

– Det skapar också trygghet för tjänstemännen att vi har ett driv, kommunen som sitter harvar med budgetar fram och tillbaka har inte det drivet, men jag hade gärna sett att oppositionen kom med nya idéer, tankar och förslag till utveckling i Ystad i stället för att hoppa på de brister som uppstår, säger Eva Bramsvik Håkansson.