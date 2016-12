Polismästare hotad vid ingripande

MALMÖ I samband med ett bråk på Gustav Adolfs torg försökte en yngre man att slita till sig en pistol från en polis.

Och på väg till arresten ska han ha hotat att döda ”allihop.” En av poliserna som hotades var Malmös polismästare Stefan Sintéus.

Nu står 21-åringen åtalad vid tingsrätten för ofredande och hot mot tjänsteman.

Det var den 22 augusti 2015 som en polispatrull ingrep vid ett bråk på Gustav Adolfs torg.

En av poliserna i patrullen var polismästaren, som vid vissa tillfällen, även jobbar ”ute på fältet.”

Malmöfestivalen hade precis avslutats. Och händelsen inträffade kvart i ett på natten.

En polisman var tillsammans med Stefan Sintéus på väg till den så kallade polisboden som stod uppställd på Gustav Adolfs torg under festivalen.

De såg då ett bråk på torget. Och att en mycket upprörd man kastade en pall mot en folksamling.

När patrullen gick dit rörde sig 21-åringen snabbt mot den andre polisen. Mannen tog tag i kolven på polisens tjänstevapen. Och han ryckte sedan hårt i vapnet som satt i pistolhölstret.

Polisen höll handen på vapnet och vred sig undan. Men enligt utredningen drog mannen våldsamt i vapnet under cirka fem sekunder.

Och polismannen upplevde hela situationen som hotfull.

Under visst tumult lade patrullen ner den aggressive mannen på gatan och satte på honom handfängsel.

Vid transporten fortsatte mannen att reagera med stor ilska och hotade att döda ”allihop.” På frågan varför 21-åringen försökte ta skjutvapnet uppgav mannen att han skulle ”försvara sig mot folksamlingen som han hade blivit misshandlad av.”

Den misstänkte nekar till brott. Han medger vid förhören att han sträckte sig efter vapnet för att röra vid det, men säger att han inte tänkte stjäla det.

Anledningen till att han sträckte sig efter vapnet var ”att han hade tråkigt.” I övrigt uppger mannen att han inte minns så mycket av händelsen.

21-åringen nekar däremot till att ha hotat poliserna i transporten.

Polismästaren begär skadestånd med 5 000 kronor efter att ha blivit hotad till livet. Och den andre polismannen, som även riskerade att bli av med sin pistol, begär skadestånd med totalt 10 000 kronor.