Malmöit på äventyr i Indien

Han har gjort succé med filmen En man som heter Ove, både hemma i Sverige och internationellt. Nu kommer regissören Hannes Holm med tv-serien Delhis vackraste händer, som handlar om malmöiten Göran Borg på äventyr i Indien.

– Det här är en udda fågel. Ingen sadist ska tas till fånga i slutet, det är inget våld och inget knark. Jag är glad att SVT släppte igenom produktionen, säger Hannes Holm.

Fakta: Delhis vackraste händer

Tv-serie i tre delar baserad på Mikael Bergstrands roman.

Manus av Hannes Holm och Calle Marthin.

Regi: Hannes Holm.

I rollerna: Björn Kjellman, Fredrik Gunnarson, Joy Sengupta, Suhasini Mulay, Sachin Parikh, Nina Pressing, Christoffer Wolter med flera.

Sänds den 1, 7 och 14 januari i SVT1.

På nyårsdagen är det premiär för Delhis vackraste händer, baserad på en bok av Malmöförfattaren Mikael Bergstrand.

Hur hittade du boken från början?

– Min gamle vän Björn Kjellman hade läst den. Jag har en hund, han har en hund. Jag går på Sibbarpsfälten med min, han går på Reimersholme med sin och vi pratar i telefon. Han berättade om en bok han läst. Jag läste boken och skrattade högt och tyckte om den. Det var i den ändan det började.

Huvudpersonen Göran Borg, som spelas av just Björn Kjellman, är en man som mer eller mindre gett upp. Han är skild men kan inte glömma sin exfru, han blir av med sitt arbete där han gjort en oinspirerad insats. När en vän som är reseledare erbjuder honom en restplats till Indien hakar han på till allas förvåning. I Indien drabbas han av både magsjuka, kärlek och en rad oförutsägbara och omskakande händelser som sätter honom på prov.

Göran Borg och Ove har en del gemensamt, menar Hannes Holm. De är båda ”gubbar” som lagt av.

– Jag irriterar mig på gubbar som lägger av, och jag tycker gubbar lägger av. Och gör man det, vad är det då för mening med en? Med Ove krävs en ung kvinna som näst intill blir militant för att han ska vakna. I Göran Borgs fall krävs det att han reser runt halva jordklotet.

Historierna om Ove och Göran är viktiga att berätta. För män efter 50 år lever farligt, menar Hannes Holm.

– Hur himla vanligt är det inte med saker som att kvinnan i förhållandet säger: ”Ska vi åka dit eller dit? Ska vi gå på den där filmen”. ”Ja, men gör du det, så stannar jag hemma,” säger mannen. Jag vet inte vad det är, men jag känner att det här är något som måste upp och ut, säger Hannes Holm.

Delhis vackraste händer är inspelad i Malmö och i Indien, där det mesta utspelar sig.

– Indien är ett fantastiskt filmland. Det var inte så att vi kom dit och visade dem hur det ska vara, det var tvärtom, vi kom och de berättade en massa saker. Film och berättelser är något de är väldigt bra på, säger Hannes Holm.

Det fanns dock tillfällen när det svenska filmteamet trampade i klaveret.

– Man får inte dricka öl och sjunga Guld och gröna skogar för nära en moské. Då kan det gå illa. Och man får inte dricka alkohol för nära ett familjealtare och ett sådant är något de flesta har.

I tv-serien byggde filmteamet ett eget familjealtare och i en scen dricker Göran Borg och en indisk vän whisky i närheten av det. Något som inte gick an. ”Det är ju bara äppel-juice och ett fake-altare”, menade Hannes Holm. ”Nej, det är ”what you imagine”. Det spelar ingen roll om det är påhittat,” fick han till svar.

– Som svensk gubbe blev jag irriterad och frågade ”exakt hur långt från detta låtsasaltare får vi dricka denna låtsasdryck”. Svaret jag fick var ”det känner ju du i ditt hjärta”, säger Hannes Holm och konstaterar:

– Man fick lära sig en bit andlighet som vi i de skandinaviska länderna har förlorat på vägen.

I några scener i Delhis vackraste händer får man också en inblick i en indisk klädfabrik. Också något Hannes Holm tagit med sig.

– Vi skrapar bara på ytan, men det finns ändå där. När jag köper kläder nu tänker jag att man kanske inte ska köpa den billigaste T-shirten, utan hitta en som kostar vad man tänker att den ska kosta.

Nyårsdagen ser Hannes Holm som en perfekt premiärdag för tv-serien, som går i tre delar.

– Själv har jag alltid velat att så många som möjligt ska titta på det jag gör. Det är så dyrt att göra film, så man vill bjuda in. För mig blir det en extra skjuts att den här historien får börja på nyårsdagen, säger han.