Kvarnbyspelare till Österlen

FOTBOLL Efter fem år i Kvarnby IK fortsätter karriären i Österlen FF för den Malmö FF-fostrade 20-åringen Felix Weimers Claesson. Men han hade lika gärna kunnat hamna i den kroatiska förstaligan.

– Ja, jag har varit nere hos Cibalia och tränat med dem i tre veckor. Jag fick tipset av en kompis som spelar i Österlen FF och skickade ner mitt cv. Jag fick chansen att åka ner. Men det klickade inte riktigt. Det var mycket som inte stämde. Varken staden eller boendet var det roligaste, berättar Felix.

Att han skulle lämna Kvarnby IK efter avslutad division 2-säsong stod tidigt klart.

– Efter fem år var det dags att lämna, dags att ta nästa steg i min utveckling.

Han var i kontakt med ett ex antal klubbar, men valet föll på Österlen FF, nykomlingar i 2017 års division 2.

– Jag har kompisar i klubben och de tipsade mig.

Jag stack dit och testade och det kändes bra på direkten.

Han beskriver sig själv som en hårt arbetande yttermittfältare.

– Jag gillar man-mot-man-situationer. Och att göra mål, förstås.

Moderklubben Malmö FF lämnade han som 15-åring. Att en vacker dag komma tillbaka till MFF skulle han inte ha något emot.

– De är ju störst i Sverige. Jag är inte där än, men jag vet att de har ögonen på mig.

För ungefär ett och ett halvt år sedan fick han chansen att visa upp sig i Malmö FF:s U21-lag i två matcher.

– Det gick bra. Det kändes bra. Men tyvärr blev jag knäskadad precis efter MFF-testmatcherna, upplyser Felix.

Det var ledbrosket i ena knäet som gick sönder. Han blev opererad och var borta från allt vad fotboll heter hela hösten 2015 och hela våren 2016.

– Jag gjorde comeback i augusti och spelade hösten ut i Kvarnby, berättar han.

Nu bär det sålunda vidare till Österlen. Under 2017 blir Skillinge idrottsplats hans hemmaplan.

Felix Weimers Claesson från Kvarnby IK blev Österlen FF:s tionde nyförvärv inför comebacken i 2017 års division 2.

Men inte det sista. Fler spelare är på ingång.

– Vi är muntligen överens med en målvakt, både med han själv och hans agent, avslöjar Mladen Blagojevic, Österlens tränare.

Åtta spelare ur det division 3-seriesegrande laget har försvunnit.

Men ännu fler har tillkommit.

Hittills har ÖFF gjort klart med dessa nyförvärv: Boris Bjelkanovic (mittback från BW90, ska också vara assisterande tränare), Viktor Ekblom (IFK Simrishamn), Jesper Jönsson och Adam Barchan (Öja FF), Joel Mårtensson (Tomelilla IF), Henrik Jeppsson (målvakt, Borrby IF), Fabian Karlsson (Rydsgård AIF), Arben Sfishta (Ängelholms FF) samt Fredrik Hansson och Felix Weimers Claesson (Kvarnby IK).

– Dessutom har vi precis lyft upp tre av våra egna juniorer, alla födda på 2000-talet, i A-truppen, upplyser Mladen.

De tre är målvakten Rafael Korowajczyk, backen Max Modigh och mittfältaren Staffan Martinus Gelens.

– Rafael fick hoppa in när vi mötte Bromölla när Joel Hallgren tvingades utgå efter en smäll. Han höll nollan i de 65-70 minuterna, upplyser Mladen.

– Max är en vänsterfotad back som kan spela både till vänster och centralt. Staffan är en hårt jobbande mittfältare med en fin högerfot som gjorde A-lagsdebut mot Tomelilla hemma i höstas.

Den 14 januari 2017 drar ÖFF i gång det nya årets försäsongsträning.