Ketchupeffekten för Malmö Redhawks

MALMÖ Malmö Redhawks har haft det jobbigt i december månad och dalat i tabellen.

Mot Örebro fick man det mesta att stämma och vann med 6–0.

– Jag är mest nöjd med att vi var konsekventa i 60 minuter. Jag är grymt nöjd, vi behövde det här, sa Redhawks tränare Peter Andersson.

Inledningen på matchen var annars minst sagt trevande. Det syntes tydligt att båda lagen är i stort behov av poäng och stämningen i Malmö Arena var sömnig.

Men matchen blixtrade till när hemmalaget fick ett powerplay där man skapade flera heta chanser, främst genom tunga skott från Andreas Thuresson.

Det blev inget mål den gången men efter 13 minuter tog Redhawks ledningen och det var Rhett Rakhshani som gjorde det.

I powerplay tog Fredrik Händemark in pucken i anfallszon och passade vidare till amerikanen som drog till direkt. Via ribban gick pucken in, ett väldigt vackert mål.

Sedan dröjde det inte mer än två minuter innan nästa mål skulle komma och det var återigen ett snyggt sådant och precis som vid det första målet var det i powerplay man gjorde det. Nils Andersson passade Frederik Storm som direkt passade vidare till Konstantin Komarek. Österrikaren fick öppet mål och satte enkelt 2–0.

– Det känns jättebra, det var två–tre månader sedan jag gjorde mål, sa en märkbart lättad Konstantin Komarek.

Den andra perioden hann knappt starta innan det stod 3–0 på resultattavlan. Målet kom återigen i powerplay och det var Storm som gjorde det.

Örebros tråkiga fredagskväll blev inte roligare när Erik Forsell tryckte in en retur till 4–0. Efter det tog bortalaget timeout och bytte målvakt.

Men Forsell nöjde sig inte med ett mål utan med några minuter kvar på perioden satte han 5–0 och återigen var Komarek inblandad i målet.

Redhawks drog inte ner på farten i den tredje perioden direkt. Lite mer än fyra minuter in på perioden satte Andreas Thuresson 6–0 med ett skott i krysset från dålig vinkel.

Under resterande delen av den tredje perioden lyckades båda lagen skapa en del chanser här och var men Redhawks såg mest intresserat ut av att hjälpa Oscar Alsenfelt att hålla nollan, något man också lyckades med.

Redhawks avslutade därmed 2016 på bästa sätt.

– Det var jätteviktigt att få 1–0 och efter det lyfte oss rejält. Vi spelade riktigt bra, sa Peter Andersson.