Ystad

De hade precis förberett allt inför den stora nyårsfesten. Kvinnan och hennes sambo hade fått låna föräldrarnas stuga för att fira in det nya året, och under onsdagskvällen åkte de dit för att lämna lite saker inför festen. När de morgonen därpå återvände till stugan upptäckte de att någon varit där under natten och brutit sig in. Tjuven hade knyckt åt sig nyårsmaten, en del alkohol och 900 kronor i kontanter. Dessutom var sambons nyårskostym med tillhörande dyra skor puts väck försvunna.