De var volontärer i sin egenstartade hjälporganisation

Löddeköpinge De startade en egen ideell hjälporganisation och tillbringade fyra månader som volontärer på en skola i en regnskog i utkanten av Kameruns huvudstad Yaoundé.

Nu är de båda Löddekillarna Niclas Jadberg och Axel Mårtensen på hemmaplan igen. Men de har redan långt skridna planer på att utveckla sin verksamhet också i Asien.

– Vi vill nå fler delar av världen, säger Niclas.

Skånskan träffar de båda tjugoåriga barndomskamraterna på Center Syd i Löddeköpinge, där Axel strax ska påbörja ännu en arbetsdag i en jeansbutik. Även kamraten Niclas Jadberg har kommit igång och arbetat efter hemkomsten.

– Det är första dagen jag är ledig sedan jag kom hem. Jag jobbar i ett bageri. Vi har mycket att göra innan jul.

Precis som med bakandet, Niclas är inte utbildad bagare utan har lärt sig genom att jobba extra på nu nedlagda Lilla Blå bageriet i Lödde, hade ingen av de båda volontärerna någon erfarenhet när de startade sin hjälporganisation MJ Foundation.

Tankarna hade växt fram i samband med att de båda var ute och reste i Asien i två olika kompisgäng. De stötte på varandra i Thailand, och därefter tog planerna allt fastare form.

– Via Sida hittade vi en kvinna i Kamerun, Collette, som driver en skola där nere. Det är hennes livsverk. Tidigare har hon hyrt lokaler, men nu har hon byggt en egen skola, säger Axel.

De tog direktkontakt med henne och hälsades omgående välkomna.

– Jag tror att vi gav ett seriöst intryck från början, i och med vi tänkt starta vår egen organisation, säger Axel.

I slutet på augusti satte de sig så på planet till Kamerun, tämligen oförberedda på vad som väntade. Inte minst värmen.

– Det var jättevarmt, säger Axel.

Men de gav sig snabbt i kast med sitt uppdrag, att undervisa skolans elever, bland annat i datakunskap.

– Vi lärde dem att orientera sig i Windows, och använda ordbehandlingsprogrammet. Det är svårt att förstå, men de har aldrig använt en dator, säger Niclas.

Dagen började tidigt, redan klockan fem på morgonen. Då fick Niclas och Axel agera busschaufförer och hämta upp skolbarn längs vägen till skolan. Axel visar ett litet klipp på sin telefon när eleverna hoppar ur bussen, som har plats för tolv personer.

– Vi fick in 67 barn som mest, säger han.

Under de fyra månaderna i Kamerun tappade de en del kilon. Kosten var ensidig och bestod främst av pasta eller ris med lök och tomater. Frukt och övriga grönsaker var det ont om.

Just matsituationen hoppas de kunna utveckla i nästa fas av projektet.

– Vi träffade en kontakt i kyrkan, som vi var tvungna att gå i varje söndag, som har en egen organisation. Den arbetar för kvinnors rätt i Kamerun och ordnade en temadag där kvinnor fick hjälp att förädla råvaror. I stället för att sälja exempelvis cassavan de odlar kan de göra rätter som de kan sälja, säger Axel.

Under våren är Niclas och Axel flitigt anlitade som föreläsare på gymnasier och universitet. Niclas ska också läsa juridisk introduktionskurs och franska, och i höst ska Axel plugga bokföring och redovisning. Allt som förberedelser för att kunna utveckla sin organisation ytterligare.

– Nu har vi startat ett ambassadörsprogram där unga från gymnasiet och universitetet kan åka ner för vår organisation och följa upp utvecklingsarbetet. Man kan redan söka på vår hemsida, säger Axel.