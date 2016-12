Barn våldtogs och utnyttjades

MALMÖ En 17-åring åtalas nu vid Malmö tingsrätt för våldtäkt mot barn.

Samtidigt står han åtalad för sexuellt ofredande och barnpornografibrott.

Tonåringen, som är bosatt i Malmö, ska den 21 november 2015 ha haft samlag med ett barn, som vid tillfället bara var elva år.

Det har skett i en bostad i närheten av Dalaplan.

Vid tre tillfällen ska han också ha tvingat elvaåringen att medverka i en handling med sexuell innebörd.

Detta genom att vid kontakter via sms och mms be henne att skicka bilder av sina bröst, sin stjärt och sitt underliv.

De här händelserna har inträffat den 20, 21 och 26 november 2015.

Enligt åklagaren har 17-åringen antingen insett eller haft skäl att tro att flickan var under 15 år.

Vid kontakterna via sms och mms har 17-åringen tagit emot nakenbilder av elvaåringen.

Och i sin mobiltelefon har tonåringen haft barnpornografiskt material.

Barnpornografibrottet, bedöms som ringa brott.

Tonåringen har vid förhör hos polisen erkänt att han har haft samlag med flickan, men bestrider brott.

Han nekar också till de övriga brotten.

Till bevisen hör bland annat förhör med elvaåringen.

Det ska också finnas bevis via en mobiltelefon att tonåringen insett att flickan varit under 15 år.

Och bevis finns, enligt utredningen, också för att han har bett henne att skicka bilder på sina bröst och sitt underliv.