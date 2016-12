Vingklippt IFK Ystad slår åter ur underläge

Oturen fortsätter att grina IFK Ystad i ansiktet. Senast i raden att skriva in sig på skadelistan är Filip Långh, som ju missade hela fjorårssäsongen på grund av en knäskada och som i veckan skadade samma knä igen. Hur allvarligt det är denna gång är inte klart, men Långh missar hur som helst fredagskvällens heta lokalderby mot YIF. Foto: Jonny Nilsson/Arkiv

HANDBOLL Det är ett aningen vingklippt IFK Ystad som på fredagskvällen avslutar 2016 med lokalderby som hemmalag mot storebror Ystads IF.

– YIF är stora favoriter och hade så varit även om de inte slagit IFK Kristianstad i veckan, hävdar Kenneth Andersson, IFK-tränaren.

En enda seger och totalt fyra poäng är vad liganykomlingen IFK Ystad lyckats spela in fram till kvällens heta derby i Ystad arena.

Men även Ystads IF har haft det trögt i höstens portgång. Dock fick YIF till en riktigt fullträff så sent som i tisdags, då de skrällvann hemma mot IFK Kristianstad. Utan Kim Andersson!

– YIF har en helt annan trupp än vi har och har andra förväntningar på sig. Även om de inte riktigt fått till det, så har de vunnit rätt många matcher än vi gjort. Så YIF är stora derbyfavoriter, förtydligar Kenneth Andersson.

– Och det hade de varit även om de inte slagit Kristianstad, lägger han till.

För IFK har det varit en höst full av skador och bakslag. In på årets absolut sista dagar fortsätter oturen att grina Kenneth Anderssons lag i ansiktet.

Som om inte laget haft tillräckligt med knäskador, så åkte Filip Långh på en sådan på onsdagsträningen och missar det heta lokalderbyt.

– Han var ju borta hela fjorårsssäsongen på grund av en knäskada. Det var samma knä som han fick en smäll på i onsdags. Det svullnade upp. Han ska undersökas på fredagen och innan dess vet vi inte utfallet, upplyser Kenneth Andersson.

I förra veckan var det kantspelaren Erik Gannby som åkte på en knäskada. Och veckan innan igen Henrik Dahlberg…

Dahlberg gjorde dock comeback mot Aranäs i den förra omgången. Och kanske dyker Gannby upp på planen mot YIF.

– I uppställningen, men inte i spelet. Dock kanske som straffskytt, avslöjar Kenneth Andersson.

Sedan tidigare är målvakten Philip Åkesson samt Axel Dahlberg och Victor Gustavsson borta ur spelleken på grund av skador.

Åkessons ersättare i målet, decemberförvärvet Linus Persson, gör sin sjunde och sista ligamatch innan färden åter ställs mot Rumänien och anställningen som målvaktstränare i Bukarest.

– Linus har tillfört mycket under tiden han varit hemma och hjälpt oss. I fem av de sex matcherna har han varit en av våra absolut bästa spelare. Hans rutin, både som målvakt och tränare, och hela hans inställning har varit bra för gruppen, tycker Kenneth.

Utöver skadorna har det i IFK de senaste dagarna härjat lite kräksjuka och förkylningar.

– Vi får se vad vi kan rada upp med för lag när domaren blåser till spel, säger Kenneth Andersson.

I det förra derbyt, den 22 september, blev det 27-23 till YIF, som då var hemmalag. Nu är det IFK som har hemmafördel.

– Och därmed är det våra supportrar som har förstatjing på biljetterna. I förra derbyt var stödet nog 70 mot 30 för YIF. Den här gången ska det väl kunna vara fiftyfifty, tror Kenneth.

I YIF är det mesta uppåt inför derbyt.

Kim Andersson var magsjuk och missade matchen i tisdags mot IFK Kristianstad, men är redo för spel igen.

– Han tränade på torsdagen och är tillbaka i laget i matchen mot IFK, upplyser Sebastian Seifert, YIF-tränaren.

Comeback efter ett pars skadeuppehåll gör också Jonathan Svensson. Lägg till detta att Lukas Sandell, som fick en rejäl törn på armbågen i tisdags mot Kristianstad, är redo för match.

– Vi har en bra känsla efter vinsten senast, meddelar Seifert.

– Men vi får inte vaggas in i tron att det ska bli en lätt match. Vi måste ha samma fokus som senast. IFK har ryckt upp sig och gjort det bra på sistone.

Han tror att YIF kommer att ställas mot ett IFK som spelar med en extra utespelare i sina anfall med egna målburen tom.

– Det gäller för oss att straffa detta spel för att ge dem tankeställare.