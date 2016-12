Dalby

En villa på Siporexgatan i Dalby utsattes för inbrott någon gång under tisdagen eller onsdagen. Gärningsmännen hade tagit sig in via ett fönster och huset var genomsökt. Det är ännu oklart vad som stulits.

Mellan klockan 17.30 och 18.30 på tisdagen gjordes ett inbrottsförsök mot en villa på Skolmästarevägen i Lund. Det finns brytmärken på ett fönster men ingen har tagit sig in.