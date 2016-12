Suveränt Hörby FF tillbaka på tronen

Så här glada blev Hörby FF:s damer efter att ha vunnit Askecupen före Sösdala IF. Fjorårssegraren Hardeberga/Harlösa slutade trea. Foto: Lola Nilsson

FUTSAL Hörby FF:s nyuppflyttade division 2-damer gick inte att rubba i traditionsrika Askecupen som man vann för första gången sedan 2010.

– Det var verkligen på tiden, myste tränaren Håkan Nilsson efter att hans HFF plockat hem futsalturneringen med full pott och den, minst sagt, imponerande målskillnaden 12–1.

– Bara synd att vi släppte in det där målet mot Vittsjö.

Fem framträdanden gav lika många segrar i Lågehallen där Torns IF (1–0), Hardeberga/Harlösa (1-0), Sösdala IF (3–0), Stehags AIF (4–0) och Vittsjö GIK (3–1) slogs tilbaka.

– Vi försökte i varje fall spela inomhusfotboll, de andra lagen var mest sparka och spring, analyserade Nilsson belåtet.



Therés Hedin fick dessutom pris som Askecupens bästa spelare.