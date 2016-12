HANDBOLL HK Malmö har inte förlorat en match i handbollsligan sedan Skånederbyt mot Lugi den 29 november. Men i torsdagskvällens möte med Hammarby var segertåget nära att spåra ur.

Med tolv sekunder kvar av drabbningen i Eriksdalshallen kvitterade Mirsad Pecikoza till 27-27. Dramat var dock inte slut där. Två sekunder från slutsignalen klev målvakten Niklas Kraft in i huvudrollen och avstyrde ett närskott med en snabb handparad och såg till så att Malmös förlustfria nu är uppe i fyra vinster och två oavgjorda.

– Det var tur att han sköt. Hade han valt att lobba så hade jag varit chanslös, sa Niklas Kraft, som avlöste Dan Beutler efter pausen.

– Räddningen var nog en av de viktigaste, kanske den viktigaste, så här långt den här säsongen.

Vi fick ju med oss en poäng och det var vi värda, tillade målvakten som direkt efter slutsignalen omringades av lyckliga lagkamrater.

Dessförinnan hade Mirsad Pecikoza kvitterat och det var inte första gången det hände den här säsongen.

– Nej, mot Kristianstad, där vi också låg under, kvitterade jag också, så jag börja få en viss vana, skrattade Mirsad Pecikoza.

Han vet också hur det känns att göra viktiga mål just i den här hallen.

– Ja, jag spelade ju några säsonger i Hammarby så det är alltid kul att komma hit och känna på atmosfären.

HKM dominerade matchbilden före pausen och ledde med 15-13. Så vad hände i den andra halvleken?

– Deras försvarsspel blev mycket bättre och vi fick svårt att ta oss igenom. Men det var starkt av oss att komma igen på slutet och rädda en viktig poäng, sade Mirsad Pecikoza, som utsågs till lagets bäste spelare.

Flest mål, nio stycken därav fem på straff, gjorde Fredrik Petersen.

– Det är säkert en hel del som tycker det är märkligt att vi inte vann över Hammarby som ligger näst sist i tabellen. Men det är aldrig lätt att komma hit och spela. Det här är en av de svåraste bortamatcherna under säsongen och så som matchen utvecklade sig så känns ett oavgjort resultat ändå bra, menade Fredrik Petersen.

Även tränaren Stian Tönnesen var nöjd.

– Vi befann oss ju i underläge när endast några sekunder återstod, Då får man vara nöjd med ett oavgjort resultat. Jag är också nöjd med vår säsong hittills. Vi siktar på att hamna bland de fyra främsta, dels för att Malmö aldrig har placerat sig så högt, dels för att en fjärdeplats betyder att man har möjlighet att undvik de tuffaste motståndarna i kvartsfinalen.

Att laget kom tillbaka och undvek en hotande förlust betydde också en hel del för självförtroendet.

– Innan vi förlorade mot Lugi så hade vi också en lång segersvit. Och att komma igen som vi gjorde den här gången visar också att vi är ett svårslaget lag. Det är en viktig kunskap att ha med sig inför fortsättningen, underströk Stian Tönnesen.