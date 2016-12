Ovälkommen övernattare bröt sig in

Skivarp

Under julhelgen är det en hel del sommarhus som fått påhälsning av klåfingriga inbrottstjuvar. I Dybäck har problemet varit ett annat. En man boende i Malmö har anmält att någon tagit sig in i hans sommarstuga i Dybäck iSkivarp genom att slå in ett fönster i ytterdörren. Ingenting verkar vara stulet i stugan.

Gärningsmannen verkar dock ha känt sig ovanligt hemma i stugan. Det finns spår efter att någon sovit i sängen, och köksluckorna har lämnats öppna.

Övernattaren tycks ha vistats i stugan ett okänt antal nätter i december.